Избежать выгорания: Nike закрыла все свои офисы и отправила работников в отпуска

Компания Nike отправила всех своих работников офисов на недельный оплачиваемый отпуск, чтобы те избежали выгорания. Такое решение вызвано пандемией, поскольку многие сотрудники чувствовали себя истощенными.

Чтобы восстановить силы коллектива, Nike полностью закрыла все свои корпоративные офисы. Глава отдела аналитики компании Мэтт Марраццо заявил, что бизнес – это хорошо, но здоровье – важнее.

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В общем офисы компании не работали с 23 до 30 августа. До этого Nike практиковала сокращены рабочие часы по пятницам, однако такого шага оказалось недостаточно.

Весь этот год был тяжелым, мы все – люди, которые переживают травматический период! Но я надеюсь, что сопереживание и добродушие, которые мы проявляем к нашей команде, положительно скажутся на культуре работы,

– написал Мэтт Марраццо на своей странице в твиттере.

Напомним, что Nike – не первая компания, которая закрыла свои офисы во избежание выгорания работников. В июне на такой шаг решилась Bumble. Руководство посоветовало сотрудникам "отключиться и сосредоточиться на себе". В апреле недельный оплачиваемый отпуск также давали работникам LinkedIn.