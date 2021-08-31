Чтобы восстановить силы коллектива, Nike полностью закрыла все свои корпоративные офисы. Глава отдела аналитики компании Мэтт Марраццо заявил, что бизнес – это хорошо, но здоровье – важнее.

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В общем офисы компании не работали с 23 до 30 августа. До этого Nike практиковала сокращены рабочие часы по пятницам, однако такого шага оказалось недостаточно.

Весь этот год был тяжелым, мы все – люди, которые переживают травматический период! Но я надеюсь, что сопереживание и добродушие, которые мы проявляем к нашей команде, положительно скажутся на культуре работы,

– написал Мэтт Марраццо на своей странице в твиттере.

Напомним, что Nike – не первая компания, которая закрыла свои офисы во избежание выгорания работников. В июне на такой шаг решилась Bumble. Руководство посоветовало сотрудникам "отключиться и сосредоточиться на себе". В апреле недельный оплачиваемый отпуск также давали работникам LinkedIn.