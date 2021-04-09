Nike урегулировал иск с производителями кроссовок с человеческой кровью: людям отдадут деньги
Производитель спортивных товаров Nike заключил соглашения с компанией MSCHF, против которой судился. Говорится о "сатанинских" кроссовках с настоящей человеческой кровью.
Источник:The Verge
В соглашении говорится о том, что MSCHF согласилась выкупить обратно все распроданы пары кроссовок. Зато покупателям предложат вернуть их полную стоимость.
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Отметим, что стоимость одной пары такой эксклюзивной обуви – 1018 долларов.
Пока неизвестно, сколько покупателей согласятся на такие условия и захотят свои деньги обратно. Однако в сети подозревают, что тех, кто желает это сделать, будет не много.
Покупатели, которые предпочтут не возвращать свою обувь и позже столкнутся с дефектом продукта или проблемой, связанной со здоровьем, должны обращаться в MSCHF, а не в Nike,
– отметили представители Nike.
Несмотря на скандал, в компании MSCHF довольны условиями соглашения, которые урегулируют судебный иск Nike. В то же время добавили, что оставят себе последнюю пару этой обуви. Ее не успели продать из-за запрета.
Скандал вокруг кроссовок: о чем говорится
- Компания MSCHF назвала обувь, которую выпустила, "кроссовками Иисуса". На них имеется надпись "Luke 10:18", в этой строке с Еванглие говорится о восхождении сатаны с небес.
- В пузырьки воздуха, которые есть в подошвах кроссовок, залили чернила и настоящую человеческую кровь – ее специально сдавали сотрудники компании.
- MSCHF изготовили 666 таких пар, все распродали менее чем за минуту. Только одну пару компания оставила себе. Ее хотели разыграть бесплатно, но суд запретил это делать.
- Все из-за иска Nike. Компания возмутилась, ведь за основу обувь использовали модель Nike Air Max 97.
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