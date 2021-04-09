Производитель спортивных товаров Nike заключил соглашения с компанией MSCHF, против которой судился. Говорится о "сатанинских" кроссовках с настоящей человеческой кровью.

В соглашении говорится о том, что MSCHF согласилась выкупить обратно все распроданы пары кроссовок. Зато покупателям предложат вернуть их полную стоимость.

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Отметим, что стоимость одной пары такой эксклюзивной обуви – 1018 долларов.

Пока неизвестно, сколько покупателей согласятся на такие условия и захотят свои деньги обратно. Однако в сети подозревают, что тех, кто желает это сделать, будет не много.

Покупатели, которые предпочтут не возвращать свою обувь и позже столкнутся с дефектом продукта или проблемой, связанной со здоровьем, должны обращаться в MSCHF, а не в Nike,

– отметили представители Nike.

Несмотря на скандал, в компании MSCHF довольны условиями соглашения, которые урегулируют судебный иск Nike. В то же время добавили, что оставят себе последнюю пару этой обуви. Ее не успели продать из-за запрета.

Скандал вокруг кроссовок: о чем говорится