Nike собирается полностью уйти с российского рынка

Американский производитель спортивной одежды Nike полностью выходит из России через три месяца после приостановления деятельности в этой стране.

Вскоре после начала вторжения России в Украину Nike объявила о приостановке работы на российском рынке, но не говорила о полном выходе из страны.

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Nike уходит из России

С марта по май количество монобрендовых магазинов Nike в России уже сократилось со 116 до 56, из которых 19 были временно закрыты. 37 торговых точек Nike управляет компания IRG. Nike уже сообщила ей о том, что не будет продолжать франчайзинговое соглашение. В IRG заявили, что после того как запасы товаров закончатся, магазины Nike будут закрыты. Акции компании выросли почти на 1% на торгах в США.

NIKE приняла решение покинуть российский рынок. Нашим приоритетом является обеспечение полной поддержки наших сотрудников и ответственное сокращение наших операций в течение ближайших месяцев,

– говорится в сообщении компании.

Для Nike, получающей менее 1% своего дохода от Украины и России вместе, этот шаг в большей степени символичен и не будет иметь серьезных последствий для компании.

Компания часто имеет позицию по социальным и политическим вопросам, от поддержки квотербека американского футбола Колина Кеперника в его решении стать на колени во время исполнения национального гимна в знак протеста против расизма, до отказа от бразильской футбольной звезды Неймара в прошлом году из-за того, что он отказался сотрудничать в расследовании обвинений в сексуальных притязаниях.

Иностранные компании уходят из России из-за войны в Украине

Иностранные компании, которые хотят выйти из России из-за войны в Украине, могут иметь проблемы из-за того, что в стране планируют принять новые законы в ближайшие недели, позволяющие Москве конфисковать активы и налагать уголовные наказания. Это побудило некоторые компании ускорить свой уход.

Йельская школа менеджмента подсчитала, что всего с начала войны о прекращении работы в России или полном уходе из страны объявили около 1000 иностранных компаний, работающих во всех сферах экономики.

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