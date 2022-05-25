Nike и Marks & Spencer закрывают свои магазины в России и полностью выходят из страны

Россияне становятся с каждым днем ближе к тому, что вскоре в их стране не останется качественной одежды и обуви. Все больше компаний решают не просто закрыть свои магазины, но и окончательно покинуть российский рынок

Marks & Spencer покидает Россию

Производитель одежды Marks & Spencer заявил о закрытии своих магазинов в России. Российским подразделением компании управляла турецкая фирма через франшизу. В России насчитывается 48 магазинов и 1200 сотрудников.

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Компания прекратила поставки в магазины в марте, но теперь заявила, что "полностью выйдет из российской франшизы", поскольку это "бизнес, ориентированный на ценности".

Украинский бизнес фирмы частично закрыт из-за вторжения России.

Стоит отметить, что стоимость выхода с российского рынка вместе с невозможностью полноценно вести бизнес в Украине из-за войны, в компании оценили в 31 миллион фунтов стерлингов.

Дальше – без Nike

Еще один популярный производитель одежды и обуви – компания NIke заявила, что не будет продлевать франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group. Именно этой компании принадлежала самая крупная монобрендовая сеть магазинов американского производителя в России – 37.

Nike уже приостановили поставки продукции этой компании. Следовательно, в Inventive Retail Group заявили о дефиците товаров, из-за чего они и будут вынуждены закрыть монобрендовые магазины Nike.

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В марте в России насчитывалось 166 монобрендовых магазинов Nike. По состоянию на конец мая их осталось всего 56. Теперь их станет еще меньше после закрытия магазинов под руководством IRG.

Еще до этого в Nike приостановили работу российского интернет-магазина и остановили поставки в Россию.

В России все-таки надеются, что хоть какая-нибудь продукция Nike останется в продаже. Но уже в мультибрендовых магазинах. Но там возникает вопрос о возможности использования бренда.

В России уже ожидается, что вместо магазинов Nike откроются торговые точки турецких или китайских производителей спортивной одежды и обуви.