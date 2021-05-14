28-летний Оньека Ори теперь владелец магазина аксессуаров для мобильных телефонов в большом городе Нигерии, Лагосе. Получил он его в подарок.

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История Оньека Ори

Оньека Ори родился на ферме в юго-восточной Нигерии. У него было мало шансов вырваться из бедности, поскольку его семья не могла помочь ему получить хорошее образование.

Поэтому после школы Оньека пошел по уже действенной схеме Игбо: молодежь, преимущественно ребята, ищут себе ментора среди успешных бизнесменов.

Как работает схема Игбо Ребята переезжают к своим менторам и становятся помощниками во всем: моют машины, занимаются домашними делами, не получая при этом зарплаты.

Взамен получают жилье, еду, а главное – их учат как вести бизнес .

Через некоторое время ментор дает своему ученику капитал, чтобы тот основал собственный бизнес.

Оньека Ори работал бесплатно в своего ментора 8 лет.



Оньека Ори в своем магазине / Фото BBC

Я служил своему ого (начальнику - 24 канал) восемь лет. Мой ога подарил мне этот магазин. Я руководил магазином четыре года, прежде чем ога мне его подарил. Я этого не ожидал,

– рассказывал Оньека.

Эффективная схема

Система обучения Игбо действует в Нигерии уже несколько десятилетий. Страна была разорена после войны, поэтому за основу взяли философию Игбо "onye a hana nwanne ya" ( не оставляйте брата позади ).

В Игбо участвуют преимущественно ребята, поскольку семьи не хотят отдавать девочек бизнесменам. Зато девушки уже во взрослом возрасте идут учиться на предприятия: там они платят, чтобы получить знания за 6 – 12 месяцев.

Рождения миллионеров

Среди участников этой схемы есть и известные в Нигерии бизнесмены, в частности автомагнаты Иннокентий Чуквума с Innoson Motors и Козма Мадука с Coscharis Group.



Успешный бизнесмен Козма Мадука / Фото coscharis-tech.com

Козма Мадука получил 200 найр от своего ментора (примерно 1500 долларов сегодня). Сумма кажется мизерной, но она заложила основу для его многомиллионной компании.

Правда, далеко не все истории такие успешные. Есть много примеров, когда менторы бросали своих учеников, говоря, что нет как им заплатить.