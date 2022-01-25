Изменения мотивировали безопасностью пассажиров и экипажа на всех этапах работы. Авиаперевозчик совершает два рейса в день по маршруту Амстердам – Киев – Амстердам, утром и вечером.

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Изменения в расписании рейсов KLM в Украину

KLM Royal Dutch Airlines подтвердила изменения в расписании и отметила, что каждый день отслеживает и оценивает ситуацию в Украине.

Мы не совершаем перелеты над восточными регионами Украины и полуостровом Крым с 2014 года. Недавно руководство авиакомпании решило отменить ночные остановки экипажа в Киеве. По прибытии в Киев экипаж сразу же возвращается в Амстердам,

– сообщили в KLM.

Авиаперевозчик объясняет, что использует систему управления безопасностью для анализа рисков с целью определения безопасных маршрутов для полетов. В этом анализе используется информация, предоставляемая нидерландской экспертной группой, в которую, в частности, входят разведывательные службы страны.

Добавим, что на прошлой неделе ряд европейских авиакомпаний внес изменения в расписание полетов в Украину, в частности Lufthansa (Германия), Swiss (Швейцария) и Austrian Airlines (Австрия). Однако официальных оснований для таких изменений обнародовано не было.