Джефф Безос заказал строительство трехмачтовой суперяхты Y721 длиной 417 футов у нидерландской компании Oceano, на верфи в Алблассердаме. Чтобы готовое судно смогло выйти в океан, оно должно пересечь Роттердам и стальной мост De Haf, который может быть приподнят максимум на 130 футов .

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Этого недостаточно для трех высоких мачт новой суперяхты американского миллиардера, поэтому город согласился временно разобрать центральную часть моста летом этого года, чтобы судно Безоса смогло пройти.

Расходы и реакция жителей Роттердама

Y721 станет одной из самых больших яхт , построенных в Нидерландах, неофициальной столице люксового водного транспорта. Консул и проектный руководитель Роттердама Марсель Валравенс объяснил решение города тем, что это "единственная альтернатива", которая позволит закончить "экономически сверхважный проект ".

Оплачивать временный демонтаж моста будет не город , а судостроительная компания Oceano. Вероятно, часть расходов может понести и сам Безос.

Добавим, что мост De Haf построен в 1878 году и является одним из важнейших объектов индустриального наследия Роттердама. Его частичный демонтаж возмутил местных жителей .

Этот человек (Безос – ред. 24 канал) заработал свои деньги, увольняя людей, уклоняясь от уплаты налогов и нарушая правила регуляторов. И сейчас мы должны снести из-за него нашу прекрасную национальную достопримечательность?

– написал на своей странице в твиттере местный политик Стефан Льюис.

Добавим, что размер новой яхты Безоса не в первый раз вызывает проблемы. Так, во время строительства выяснилось, что посадка вертолета на ее борт опасна из-за больших парусов судна. Поэтому миллиардер заказал строительство еще одной "вспомогательной" яхты, которая позволит совершать посадку вертолета.