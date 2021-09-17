Ни одного представителя китайского рынка: свежий рейтинг 10 крупнейших компаний мира

Tencent выбыла из списка 10 крупнейших компаний мира по уровню капитализации. Впервые с 2017 года в рейтинге не осталось ни одной китайской компании.

Акции Tencent упали на 0,5% в четверг, 16 сентября, после чего оценка компании составила 556 миллиардов долларов. Этот показатель на 3 миллиарда ниже, чем у американского производителя микросхем Nvidia, который занял 10 место. Отсутствие представителей КНР в рейтинге является следствием усиления давления и контроля на компании со стороны властных структур страны.

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10 компаний с наибольшей капитализацией: свежий рейтинг

Место Компания Капитализация (в долларах США) 1 Apple 2,46 триллиона 2 Microsoft 2,29 триллиона 3 Alphabet 1,93 триллиона 4 Saudi Arabian Oil 1,87 триллиона 5 Amazon 1,76 триллиона 6 Facebook 1,05 триллиона 7 Tesla 757 миллиардов 8 Berkshire Hathaway 630 миллиардов 9 Taiwan Semiconductor Manufacturing 561 миллиард 10 Nvidia 559 миллиардов

Добавим, что в начале 2021 года из списка вышла еще одна китайская компания Alibaba. Пекин пытается усилить контроль над IT-сектором, поскольку он может трансформировать вторую по величине экономику мира.

Резкое падение уровня капитализации Tencent / Инфографика Bloomberg