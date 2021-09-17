Акции Tencent упали на 0,5% в четверг, 16 сентября, после чего оценка компании составила 556 миллиардов долларов. Этот показатель на 3 миллиарда ниже, чем у американского производителя микросхем Nvidia, который занял 10 место. Отсутствие представителей КНР в рейтинге является следствием усиления давления и контроля на компании со стороны властных структур страны.
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10 компаний с наибольшей капитализацией: свежий рейтинг
|Место
|Компания
|Капитализация (в долларах США)
|1
|Apple
|2,46 триллиона
|2
|Microsoft
|2,29 триллиона
|3
|Alphabet
|1,93 триллиона
|4
|Saudi Arabian Oil
|1,87 триллиона
|5
|Amazon
|1,76 триллиона
|6
|1,05 триллиона
|7
|Tesla
|757 миллиардов
|8
|Berkshire Hathaway
|630 миллиардов
|9
|Taiwan Semiconductor Manufacturing
|561 миллиард
|10
|Nvidia
|559 миллиардов
Добавим, что в начале 2021 года из списка вышла еще одна китайская компания Alibaba. Пекин пытается усилить контроль над IT-сектором, поскольку он может трансформировать вторую по величине экономику мира.
Резкое падение уровня капитализации Tencent / Инфографика Bloomberg