"Ни о чем": Илон Маск отреагировал на обвинения в монополизации космоса

Недавно Илона Маска обвинили в монополизации космоса его компанией SpaceX. Миллиардер опроверг упреки и сравнил запуск спутников с обычным дорожным движением на Земле.

Глава Европейского космического агентства (ESA) Йозеф Ашбахер призвал страны ЕС бороться против монополии Маска в космической экономике и заявил, что богач якобы ограничивает возможность конкуренции в этой области. Богатейший предприниматель мира ответил, что в космическом пространстве хватит места для всех.

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Илон Маск отреагировал на обвинения в монополии

По словам Маска, космос огромный, а запуск SpaceX всего нескольких тысяч спутников Starlink никоим образом не ограничивает конкуренцию с другими компаниями. Миллиардер заверил, что кто угодно сможет найти себе место на орбите, если захочет выбрать эту же нишу.

Мы никому ничего не ограничиваем и не собираемся. Несколько тысяч спутников – это пустяк. Это как несколько тысяч машин на Земле – ни о чем,

– подчеркнул Маск.

Между тем эксперты не согласны со сравнением богача. По их мнению, спутникам нужно гораздо больше пространства, чем обычным авто на дороге, в том числе для расчета траекторий движения, чтобы избегать столкновений.

Напомним, что недавно Китай подал жалобу в ООН из-за спутников SpaceX, которые сблизились с космической станцией "Тяньгун" на опасно близкое расстояние.