Wordle – незатейливая игра, в которой за шесть попыток нужно угадать слово из пяти букв. Она была создана инженером-программистом из Бруклина Дшошем Уордлом. Он придумал ее как подарок своему партнеру Палаку Шаху.

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Однако после того, как игра стала публичной, ее популярность начала расти. И если 1 ноября 2021 года в игру играло лишь 90 человек, то уже через два месяца – 300 000. Сегодня Wordle насчитывает миллионы игроков. Впоследствии игрой заинтересовалось и известное издание New York Times.

В понедельник 31 января New York Times объявила о покупке головоломки Wordle. Это подтвердил и сам Уордл в своем твиттере.

Однако полная стоимость сделки не разглашается. Известно лишь, что за права на игру заплатили сумму, которая "расположена в нижнем диапазоне семизначных цифр". То есть можно предположить, что за игру отдали более миллиона долларов.

В New York Times заявили, что игра теперь станет частью каталога кроссвордов и головоломок NYT. Кроме того, она в дальнейшем будет оставаться бесплатной как для новых, так и для нынешних игроков.

Мы очень рады стать новым домом и гордыми распорядителями этой волшебной игры, и для нас большая честь помочь донести заветное творение Джоша Уордла до большего количества игроков в ближайшие месяцы,

– написал генеральный менеджер The New York Times Джонатан Найт.

Дшош Уордл, рассказал что работает над тем, чтобы при переносе на платформу NYT в игре сохранились все данные игроков и их достижения. А в сам игровой процесс никаких изменений вноситься не будет.