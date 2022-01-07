Несмотря на пандемию COVID-19 и глобальный дефицит микрочипов, уже два года люксовый автопроизводитель улучшает свои показатели. Хотя Bentley не публикует данные по каждой модели, в компании отметили, что бестселлером остается внедорожник Bentayga (стартовая цена с базовой конфигурацией – 180 тысяч долларов ). На него приходится 40% общего объема продаж.

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Рекордные продажи Bentley

Спрос на Continental GT также вырос и составил 33% продаж бренда. Клиенты покупали модели Coupe (60%) и Convertible (40%). На Flying Spur пришлось 27% продаж.

2021 год был еще одним годом непредсказуемости, хотя я рад возможности подтвердить, что мы преодолели значительные преграды и добились прорыва в наших показателях продаж,

– прокомментировал главный исполнительный директор Bentley Motors Адриан Холлмарк.

В 2021 году Америка стала самым большим рынком для люксового бренда. Там компания продала 4 212 автомобилей, что на 39% больше, чем в прошлом году. Вторым в списке оказался Китай с показателем продаж в 4 033 авто, что на 40% больше, чем в 2021 году.

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Между тем в Европе приобрели 2 520 единиц транспортных средств, когда 1 651 продажа была зарегистрирована в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 1 328 автомобилей приобрели клиенты Benley в Великобритании, а 915 – на Ближнем Востоке.

Добавим, что по утвержденному бизнес-плану компании, Bentley планирует перейти на производство исключительно электрических авто до 2030 года.