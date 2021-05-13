Неуважение к устоявшимся правилам не раз приносило успех Илону Маска. Он может пренебрежительно отзываться о Комиссии по ценным бумагам и биржам в твиттере, и при этом выглядеть крутым. Его твиты имеют огромное значение для рынка криптовалют. А миллионы преданных молодых последователей нарушителя правил и табу, сплотились вокруг него, чтобы купить акции Tesla и сделать Маска вторым самым богатым человеком в мире.

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Критиковать правительство в Китае неблагодарное дело

Такое поведение миллиардеров, которые дает выгоды в США, в Китае может наоборот обернуться огромными потерями. В прошлом году выступление с критикой банковского сектора, который находится в основном в государственной собственности, стоило основателю Alibaba Group Holding Джеку Ма IPO стоимостью 45 миллиардов долларов.

В понедельник, 10 мая, 1100-летняя поэма о событиях 2200-летней давности, опубликованная миллиардером из Китая Ван Синем – основателем и гендиректором финансового гиганта Meituan – обвалила рыночную стоимость компании на 15,6 миллиарда долларов.

Что известно о Ван Сине и Meituan Ван Син – китайский бизнесмен, миллиардер и генеральный директор компании Meituan-Dianping. По состоянию на 13 мая Forbes оценивает его собственный капитал в 19,7 миллиарда долларов. Рыночная стоимость основанной в 2010 году компании Meituan Dianping, работающей в сфере доставки и IT Software & Services, по состоянию на май 2020 составляет почти 79 миллиардов долларов.

Работники службы доставки Meituan / Фото South China Morning

Сообщение стоимостью 15,6 миллиарда долларов

Как показывает практика, китайским технологическим миллиардерам не стоит пытаться быть эрудированными и тем более крутыми . Краткое сообщение, с частью стиха было посвящено печально известному сожжению книг Цинь Шихуанди, первым императором Китая. Сарказм поэта Чжан Цзе понятен: все эти репрессии были бессмысленны, так как реальная опасность для династии Цинь исходила не от интеллектуалов, а от неграмотных воинов вроде Лю Бана, чья династия Хань вскоре изменит Цинь. Часть стихотворения звучит: "Не успел пепел остыть, как к востоку от гор возникло восстание".

Паника инвесторов из-за ложной трактовки

Инвесторы запаниковали, опасаясь, что исполнительный директор Ван Син использует поэзию, чтобы пожаловаться на антимонопольное регулирование, которое продолжается в настоящее время в отношении его компании . В прошлом месяце китайская государственная администрация по регулированию рынка, вдохновленная рекордным штрафом в 2,8 миллиарда долларов, наложенным на Alibaba, начала расследование и в отношении Meituan. По состоянию на прошлую пятницу акции Meituan, зарегистрированные на Гонконгской бирже, упали примерно на треть от исторического максимума достигнутого в феврале, поскольку инвесторы приготовились к миллиардным штрафам для гиганта доставки и IT-технологий.

Неудачное копирование поведения Илона Маска

Ван Син во время выступления в Китае / Фото Pandaily

Ван Син удалил сообщение и объяснил свои намерения, сказав, что древняя поэма напомнила ему, что опасные корпоративные конкуренты обычно не те, от кого ожидают удара. Однако, ущерб был нанесен. В понедельник акции Meituan снизились еще на 7,1%. Через биржевые связи с Гонконгом материковые инвесторы, на долю которых пришлось более трети всех торгов, продали акций Meituan на сумму около 3,8 миллиарда гонконгских долларов (489 миллионов долларов США).