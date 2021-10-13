Netflix вошел на украинский рынок: реакция конкурентов стриминга

Netflix запустил локальную версию с украинским интерфейсом 1 октября 2021. Теперь зрителям доступен не только украиноязычный интерфейс, но и первые сериалы и фильмы, дублированные на украинском языке.

Отныне сайт имеет полный перевод и доступен по адресу netflix.com/ua. Украинский стал одним из более чем 30 языков, на которых сервис доступен во всем мире. Кроме того, появилась отдельная страница справочного центра для украинских пользователей. Что же думают о локализации Netflix украинские стриминговые сервисы? Большинство опрошенных "Детектором медиа" считает, что запуск украинской версии сервиса существенно не повлияет на количество подписчиков Netflix в Украине.

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"Netflix упорно работал над локализацией своего сервиса на украинском языке. Это многомесячный процесс, к которому привлекали различные команды, чтобы убедиться, что с первого дня мы предложим замечательный сервис также и на украинском языке", – сообщили в Netflix.

Украинские субтитры и дубляж получат "тысячи часов любимого контента, включая известны фильмы и сериалы Netflix". Сейчас в украинском дубляже доступны:

"Академия Амбрелла";

"Бриджертоны";

"Половое воспитание";

"Корона";

"Митчеллы против машин";

"Ферзевый гамбит" и другие.

Иван Шестаков, директор по стратегическому развитию Megogo:

"Это достаточно ожидаемое событие, ведь ни один сервис не может развиваться без этого в Украине. Еще рано говорить, что Netflix стал локальным в нашей стране. Это произойдет, когда он начнет заказывать или закупать много украинского контента. Поэтому пока для нас ничего не меняется. Мы только рады, что в этой сфере становится все больше игроков".



Иван Шестаков / Фото Детектор медиа

Александр Резунов, директор Sweet.tv:

"Мы ожидали, что это произойдет, и нас это не удивило. Конечно, международные компании понимают, что рынок требует локализации, поэтому адаптируют свои стратегии. Украинский рынок получит больше украиноязычного контента. Мы в Sweet.tv уже более года создаем украиноязычный дубляж и озвучку. За год существования проекту "Hollywood украинский" украиноязычную дорожку получили 180+ фильмов, мультфильмов и сериалов. Также на украинском зазвучали 850+ трейлеров. К концу 2021 Sweet.tv планирует продублировать и озвучить 50+ фильмов и 100+ трейлеров. Поэтому мы рады, что все больше компаний присоединяются к популяризации украинского языка".



Александр Резунов / Фото Детектор медиа

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Анастасия Рыженко, руководитель департамента медиаконтента компании Volia:

"Мы в Volia TV считаем, что конкуренция в любом виде – это хорошо. Приход такого известного бренда в Украине, бесспорно, привлечет новую аудиторию ко всему ОТТ-сегмента. Люди будут больше отходить от пиратского контента и смотреть в сторону стриминговых сервисов, а там уже выбирать между доступными платформами. Здесь начинаются различия. Например, Volia TV предоставляет своим абонентам, кроме одной из крупнейших онлайн-библиотек в стране (около двадцати тысяч единиц контента), еще и доступ к линейным телеканалам, а также возможность смотреть топовые спортивные трансляции. На Netflix такого нет".



Анастасия Рыженко / Фото Детектор медиа

Юлия Трибушна, директор Oll.tv и Xtra tv:

"Запуск украиноязычной версии Netflix не стал сюрпризом для нас – это было ожидаемо. Думаю, что это не вызовет значительных изменений на украинском рынке. В то же время это хорошая новость для Украины".



Юлия Трибушна / Фото Детектор медиа

Павел Рыбак, руководитель ОТТ-платформы "Киевстар ТВ":

"Ожидаемая новость, учитывая, что Netflix уже давно присутствует в Украине. Что это означает для отечественных ОТТ-платформ? Конечно, увеличение конкуренции на рынке и предложения для зрителей. С точки зрения юридической – это очень правильный стратегический шаг компании, ведь чем дальше возникало больше вопросов взаимосуществования отечественных и регулирования деятельности иностранных платформ на территории Украины. Это шаг вперед. Важно, чтобы в индустрии все играли по единым правилам, а законы действовали для всех платформ одинаково".



Павел Рыбак / Фото Детектор медиа