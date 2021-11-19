Новые условия вступили в силу с 18 ноября 2021 года. Пользователи сервиса получили электронные письма об уменьшении стоимости, а также обновленная информация появилась на сайте компании в разделе "Справочный центр".

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Актуальная стоимость подписок

Самый дешевый тарифный план "Базовый" теперь стоит 4,99 евро (149 грн.);

"Стандартный" – 7,49 евро (224 гривен);

"Премиум", с самыми широкими возможностями, теперь стоит 9,99 евро (299 гривен).

Ранее цена подписок составляла 7,99, 9,99 и 11,99 евро соответственно.

Новая стоимость подписок Netflix для украинцев / Скриншот сайта Netflix

Добавим, что стоимость тарифных планов стримингового сервиса в Украине сейчас одна из самых низких. К примеру, в соседней Польше самый дешевый тарифный план стоит 6,20 евро в месяц, а в США – 8,99 доллара.