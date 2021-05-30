Согласно недавнему докладу The Information, Netflix ищет руководителя игр, чтобы помочь расширить свою игровую инициативу. Хотя компания признала интерес к интерактивным развлечениям, она еще не решила, в какой именно сфере будет работать с видеоиграми.

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Почему это плохая идея

Хотя все еще не очень много известно о планах Netflix, пока ясно одно: Netflix, приобщившись к играм, почти уверенно провалится.

Я действительно думаю, что они попытаются и потерпят неудачу,

– заверил руководитель компании Wedbush Майкл Пахтер.

Действительно, индустрия видеоигр – это очень рискованный бизнес, и даже студии с талантами высшего уровня и многолетним опытом регулярно угасают.

"У нас есть неудачи THQ, Midway, Acclaim, 3DO, BAM, Eidos, Atari, Infogrames, Interplay и, пожалуй, некоторых других компаний, чтобы продемонстрировать, насколько это трудно. Я не понимаю, как Netflix может подумать, что может разрабатывать и продавать игры ", – сказал Пахтер.

Эксперт Йоост ван Дреунен согласился с мнением коллеги.

Большие технологии отказываются от игр,

– заявил он.

Неудачи Google, Amazon и Facebook

Йоост ван Дреунен также отметил, что за последнее десятилетие Google, Amazon и Facebook вложили в игры сотни миллионов долларов, но ни один из основных игроков не присутствует на рынке видеоигр.

Вместо того, чтобы создавать видеоигры, они в основном сосредоточились на их покупке и доступе. Платформа Google Stadia – услуга потоковой передачи видеоигр, похожая на Netflix – является ярким примером.

Справка. Будущее Google Stadia – под большим вопросом. Несколько недель назад сервис лишился руководителя отдела продуктов и еще 6 главных сотрудников, которые перешли в студию Haven.

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Еще одна проблема Netflix

Для Netflix, которая имеет преимущество владения любимой интеллектуальной собственностью, такой как Stranger Things, которая может подвергаться играм, существует еще одна проблема.