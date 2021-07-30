Трудовые отношения, возникающие при использовании труда несовершеннолетних, регулируются в частности главой XIII Кодекса законов о труде Украины (далее – КЗоТ Украины), которая называется "Труд молодежи".

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С какого возраста разрешено брать на работу?

Кодекс законов о труде ( КЗоТ ) позволяет работать с 16 лет. В то же время существует несколько исключений.

С 15 лет можно работать, если на это дал согласие один из родителей либо лицо, их заменяющее.

Кроме того, допускается оформление 14-летних учеников общеобразовательных школ, профессионально-технических и средних специальных учебных заведений для выполнения легкой работы, что не вредит здоровью и не мешает учебе. Но исключительно в свободное от учебы время, например, на каникулах, с разрешения одного из родителей или лица, которое их заменяет.

При каких условиях могут работать несовершеннолетние?

Несовершеннолетние лица (от 14 до 18 лет) в трудовых правоотношениях имеют те же права, что и совершеннолетние. В то же время они пользуются рядом существенных льгот по охране труда, рабочего времени, отпусков и некоторых других условий труда.

Базовые понятия о труде молодежи / Фото Минюст

Максимальная продолжительность рабочего времени

Несовершеннолетние могут работать только сокращенное рабочее время :

16-18 лет – до 36 часов в неделю

15-16 лет – до 24 часов в неделю

– ученики 14-15 лет (во время каникул) – до 24 часов в неделю

Если у вас работают ученики в течение учебного года, максимальная продолжительность их рабочего времени вдвое меньше:

16-18 лет – до 18 часов в неделю

– 15-16 лет – до 12:00 на неделю

– 14-15 лет – до 12:00 на неделю

Какие виды работ запрещены для несовершеннолетних

Подростки не могут работать в опасных и вредных условиях , под землей, на тепловых и атомных электростанциях, на нефте- и газодобывающих предприятиях и других работах из Перечня тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда . Их нельзя привлекать к ночным (с 22:00 до 6:00), сверхурочным работам и работе в выходные дни.

Работники моложе 18 лет также не могут перемещать и поднимать вещи весом более предельных норм . Кроме того, грузовая работа ограничивается по времени – не более одной трети рабочего времени. Иными словами, если работник работает 6 часов в день, то грузовая работа не должна длиться более 2 часов.

Как оформить трудовые отношения с подростком?

Прежде всего, трудовой договор с несовершеннолетним работником заключайте только в письменной форме (!).

Важно : у потенциального несовершеннолетнего работника не должно быть медицинских противопоказаний. Поэтому он должен пройти медицинское обследование и предоставить справку.

Такой профосмотр должен стать ежегодной традицией – пока работнику не исполнится 21 год.

Кроме того, вы не можете устанавливать испытательный срок для несовершеннолетних при приеме на работу.

Как начисляется заработная плата?

Несовершеннолетние хотя и работают меньше, однако зарплату получают как взрослые при полной продолжительности рабочего времени.

По сдельной форме оплаты (по объему выполненной работы) также учитываются расценки для взрослых работников – с доплатой за разницу между продолжительностью работы.

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Оплата труда учащихся общеобразовательных школ, профессионально-технических и средних специальных учебных заведений, работающих в свободное от учебы время, происходит пропорционально отработанному времени или от выработки. Предприятия могут устанавливать учащимся доплаты к заработной плате.

Как правильно оформить несовершеннолетнего работника / Фото Гоструда

Ежегодный и дополнительные отпуска

Работники-подростки должны ежегодно отдыхать не менее 31 календарного дня. При этом они могут взять отпуск в любое удобное для них время в полном объеме без необходимости отрабатывать полгода непрерывной работы.

Ученики и студенты также могут брать дополнительные оплачиваемые отпуска для сдачи экзаменов, так же как и другие работники.

Гарантии для трудоустройства несовершеннолетних

Найти работу без опыта – тот еще вызов, потому государство устанавливает специальную квоту (5% работников за предыдущий год для организаций, имеющих более 20 работников) для определенных категорий работников , включая несовершеннолетних:

выпускники общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведений, которые трудоустраиваются впервые

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки

лица, которым исполнилось 15 лет и, которые по согласию одного из родителей или лица их заменяющего, могут, как исключение, приниматься на работу

Эта квота является обязательным для работодателей. В случае невыполнения придется заплатить штраф за каждый необоснованный отказ в трудоустройстве в двукратном размере минимальной заработной платы.

Важно! Первое рабочее место для трудоспособной молодежи от 15 лет должно предоставляться на срок не менее двух лет.

Можно ли уволить несовершеннолетнего?

При расторжении трудового договора по инициативе работодателя необходимо обязательно получить согласие районной (городской) службы по делам детей.

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Если предприятие ликвидируется или сокращает штат, или работник не соответствует выполняемой работе по причине недостаточной квалификации и состояния здоровья, освободить подростка разрешается только в исключительных случаях с обязательным его трудоустройством.