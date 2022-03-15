Несмотря на войну: резидентами спецрежима Дия City уже стали более 100 компаний

Украина 20 сутки дает уверенный отпор рашистским оккупантам. Несмотря на полномасштабную войну, IT-компании не намерены покидать рынок нашего государства, в отличие от российского.

Так, список резидентов спецрежима Дия City по состоянию на 15 марта уже насчитывает 104 украинских и международных IT-компаний. Об этом сообщили в телеграмме Министерства цифровой трансформации.

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Кто присоединился к спецрежиму Дия City во время полномасштабной войны России против Украины

Среди новых резидентов уникального правового и налогового режима есть следующие IT-компании:

Fintech Farm – британская компания с украинскими корнями, запускающая мобильные банки на новых рынках.

– британская компания с украинскими корнями, запускающая мобильные банки на новых рынках. Miratech – международная компания в области разработки программного обеспечения и автоматизации бизнес-процессов.

– международная компания в области разработки программного обеспечения и автоматизации бизнес-процессов. Cinegy GmbH – одна из крупнейших в мире научно-производственных компаний, занимающаяся разработкой и внедрением программного обеспечения для телевизионного производства и вещания.

– одна из крупнейших в мире научно-производственных компаний, занимающаяся разработкой и внедрением программного обеспечения для телевизионного производства и вещания. TietoEVRY – скандинавская компания, предоставляющая услуги в сфере автомобилестроения, финансов, телекоммуникаций и СМИ, здравоохранения, лесной промышленности, энергетики и т.д.

– скандинавская компания, предоставляющая услуги в сфере автомобилестроения, финансов, телекоммуникаций и СМИ, здравоохранения, лесной промышленности, энергетики и т.д. SMRK VCF – украинский фонд, занимающийся венчурными инвестициями в стартапы на разных стадиях их развития.

Что такое Дия

Специальное виртуальное экономическое пространство со специальным налоговым, финансовым и правовым режимом для IT-компаний, работающих на территории Украины. Позволяет задействовать внешние инвестиции и упрощает условия ведения IT-бизнеса в нашем государстве. С подробными условиями спецрежима можно ознакомиться Специальное виртуальное экономическое пространство со специальным налоговым, финансовым и правовым режимом для IT-компаний, работающих на территории Украины. Позволяет задействовать внешние инвестиции и упрощает условия ведения IT-бизнеса в нашем государстве. С подробными условиями спецрежима можно ознакомиться по ссылке

К слову, в Минцифры подчеркнули, что несмотря на войну все равно занимаются строительством крупнейшего IT-хаба Европы, даже еще более упорно. Напомним, что подать заявку на резидентство Дия City компании могут по ссылке.