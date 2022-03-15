Так, список резидентов спецрежима Дия City по состоянию на 15 марта уже насчитывает 104 украинских и международных IT-компаний. Об этом сообщили в телеграмме Министерства цифровой трансформации.

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Среди новых резидентов уникального правового и налогового режима есть следующие IT-компании:

Fintech Farm – британская компания с украинскими корнями, запускающая мобильные банки на новых рынках.

Miratech – международная компания в области разработки программного обеспечения и автоматизации бизнес-процессов.

Cinegy GmbH – одна из крупнейших в мире научно-производственных компаний, занимающаяся разработкой и внедрением программного обеспечения для телевизионного производства и вещания.

TietoEVRY – скандинавская компания, предоставляющая услуги в сфере автомобилестроения, финансов, телекоммуникаций и СМИ, здравоохранения, лесной промышленности, энергетики и т.д.

SMRK VCF – украинский фонд, занимающийся венчурными инвестициями в стартапы на разных стадиях их развития.

Что такое Дия

Специальное виртуальное экономическое пространство со специальным налоговым, финансовым и правовым режимом для IT-компаний, работающих на территории Украины. Позволяет задействовать внешние инвестиции и упрощает условия ведения IT-бизнеса в нашем государстве. С подробными условиями спецрежима можно ознакомиться по ссылке .