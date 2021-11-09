Несмотря на сгоревшие дедлайны: Pepsi одной из первых получит электрогрузовики Tesla Semi

Производитель напитков и чипсов PepsiCo заявляет, что получит свои первые электрогрузовики от Tesla до конца этого года, хотя Илон Маск предупреждает о задержках поставок. Компания Маска уже не раз отсрочивала выпуск Semi Truck, и в последний раз заявляла о выходе на массовый рынок не ранее 2022 года.

Генеральный директор PepsiCo Рамон Лагуарта отметил, что электромобили являются частью стараний его компании сократить вредные выбросы в атмосферу, связанные с транспортировкой продукции. Корпорация осуществила предварительный заказ на 100 электрогрузовиков Tesla Semi еще в конце 2017 года.

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B2B между Tesla и PepsiCo

Tesla планировала начать выпуск собственных электрогрузовиков на массовый рынок еще в 2020 году, однако дату уже несколько раз откладывали. В июле компания снова перенесла запуск на 2022 год, ссылаясь на ограниченный доступ аккумуляторов и другие проблемы цепочки поставок.

Сейчас в PepsiCo уверенно заявляют, что получат первые не менее 15 электрических грузовиков до конца 2021 года. У Tesla на запрос журналистов о возможности реализации такого соглашения со стороны их компании не ответили.

Транспорт на топливе выбрасывает в атмосферу около 10% всех вредных веществ, поэтому важно работать над решением этой проблемы. Я не хочу никого рекламировать, однако первые электрические грузовики Tesla мы получим уже в этом квартале,

– подчеркнул Рамон Лагуарта, генеральный директор PepsiCo.

Несмотря на постоянную отсрочку поставок Tesla Semi, электрогрузовикисреди крупных корпораций. Так, компания Маска заключила сделки с Walmart, FedEx и пивным гигантом Anheuse-Busch. Цена одного Tesla Semi достигает