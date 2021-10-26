Рекордная сумма, которую "Укрэксимбанк" получил в сентябре, стала самой большой за всю историю банка, начиная с 1992 года. Также значительно улучшилось соотношение чистого процентного и непроцентного дохода в структуре операционного дохода.
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У "Укрэксимбанка" рекордная прибыль
По информации "Укрэксимбанка", соотношение операционных расходов к доходам по итогам сентября составило 27%, а с начала 2021 года – 40%.
Это означает, что операционные расходы банка (содержание персонала, административные расходы) на одну заработанную гривну составляют 27 и 40 копеек соответственно,
– отметили в пресс-службе.
Таким образом, чистая прибыль "Укрэксимбанка" за 9 месяцев 2021 года составила 2,18 миллиарда гривен, а за аналогичный период 2020 года банк получил 2,25 миллиарда гривен.
Скандал вокруг "Укрэксимбанка" в сентябре: главное
- Во время интервью с председателем правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером на съемочную группу программы "Схемы" напали.
- У оператора забрали 2 камеры и удалили видео, на которых был слышен и виден скандал.
- Впоследствии специалистам удалось восстановить кадры, которые сразу опубликовали в сети.
- Мецгеру и еще одному фигуранту 7 октября были вручены подозрения.