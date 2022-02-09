Байден упомянул о Tesla во время выступления, посвященного инвестициям американских компаний в национальную инфраструктуру электромобилей. Помощники президента США сообщили CNBC, что личностная неприязнь Байдена к Tesla вызвана тем, что компания Маска выступает против профсоюзов.

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Байден признал Tesla лидером рынка

В августе 2021 года Джо Байден пригласил GM, Ford и Stellantis в Белый дом на мероприятие, посвященное электротранспорту. Представителей Tesla Демократическая партия США проигнорировала.

Пресс-секретарь президента Джен Псаки на брифинге назвала три присутствующие на мероприятии компании крупнейшими представителями Объединенного профсоюза работников автопроизводства, а всем остальным посоветовала "сделать выводы".

С 2021 года компании заявили об инвестициях на общую сумму более 200 миллионов долларов во внутреннее производство здесь, в Америке. От таких знаковых компаний, как GM и Ford, до Tesla, крупнейшего производителя электромобилей в нашей стране,

– заявил Байден на последней встрече.

Добавим, что в конце января Байден провел встречу с предпринимателями США, где присутствовали директора Ford и GM . Маск решил не посещать мероприятие. В ответ на твит , в котором президент США похвалил GM и Ford за рекордные продажи электромобилей, миллиардер Маск обозвал Байдена " куклой из носка в человеческой форме".