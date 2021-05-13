Как локация вредит бизнесу
Рассмотрим поучительный опыт американской компании Otown Flowers. Ее основатели решили открыть цветочный магазин, но, как позже оказалось, не учли архиважный фактор.
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При создании Otown Flowers партнеры ориентировались на:
- расстояние от своих домов к магазину (чтобы не тратить время на дорогу)
- приемлемую арендную плату (так как средства на инвестиции были ограничены).
Магазин Otown Flowers / Фото otownflowers.com
Найдя финансово приемлемый вариант, они не учли ключевое обстоятельство – конкуренцию! Ведь буквально за пол километра от выбранного места уже работал магазин одного из самых популярных флористов в городе:
- В конкурента была прекрасная локация с выходом на оживленную улицу.
- Вход в магазин подсвечивала неоновая вывеска.
- Рекламировал его целый парк микроавтобусов.
- А точка на карте имела множество положительных отзывов.
Мы поняли, что будем иметь последствия неправильного решения по локации,
– признает соучредитель Otown Flowers.
А последствия были таковы:
- Из-за близости к конкуренту с многолетним опытом Otown Flowers не могли попасть на первые позиции в поисковой выдаче и на онлайн-карте. Их всегда обходил конкурент, которого поисковые алгоритмы предпочитали.
- Otown Flowers открылся на краю площади. Поэтому прохожие – потенциальные клиенты просто его не замечали. По словам одного из соучредителей, площадь – довольно людное место, но даже с парковок и тротуаров видимость магазина ограничена.
Партнеры сумели частично решить проблему локации и таки сделали бизнес успешным. Но, если бы они провели надлежащее исследование до того, как выбрать место под магазин, то усилия и ресурсы, потраченные на коррекцию ситуации, направили бы на улучшение услуг и продвижения бренда.
Неудачной может быть локация не только магазина (офиса, завода), но и билборда, на котором бизнес себя рекламирует. Билборды – относительно доступный для малого и среднего бизнеса способ сообщить о себе потребителю, но не стоит выбрасывать деньги на рекламу, которая не дойдет до целевой аудитории. В частности:
- Рекламировать продукты для людей с низкими доходами не стоит на билбордах вдоль трасс, ведь ими ездят автомобилисты, то есть контингент, которому не интересны продукты экономкласса.
- Реклама маникюрного салона против здания, где работают в основном мужчины, также изначально плохая идея.
Так как не потерять возможности для бизнеса только из-за неудачно выбранного места? Читайте дальше.
Как выбрать локацию
Шаг 1. Клиент
Итак, прежде всего, выясните, кто ваш клиент. Не поняв этого, открывать магазин или размещать рекламу – это как покупать лотерейные билеты: шансы выиграть – мизерные, а деньги – уже потрачено.
Чтобы определить целевую аудиторию можно самостоятельно проанализировать базу имеющихся клиентов или обратиться к экспертам и построить портрет идеального клиента с помощью Big Data и определенных характеристик, которые важны для вашего товара или услуги. Среди них могут быть:
- возраст,
- стать,
- наличие детей,
- наличие и марка автомобиля,
- наличие домашних любимцев,
- типы гаджетов.
Такую услугу можно заказать, в частности, у мобильного оператора Киевстар. Специалисты построят аналитическую модель, используя обширные данные (Big Data) и технологию машинного обучения, с вероятностью до 80% сможет определить более 30 характеристик вашей потенциальной целевой аудитории. В результате вы получите аналитический отчет, который скажет, например:
- Ваши товары больше всего интересуют мужчин – их 70%, а женщин всего 30%.
- Возраст вашего лучшего клиента – от 26 до 40 лет, таких 60%, а вот в возрасте от 40 до 65 лет – всего 20%.
- В 55% покупателей есть авто. И так далее.
То есть можно точнее понять, кому и как лучше делать свое предложение. Впрочем, это лишь первый шаг.
Шаг 2. Расширение базы клиентов
Когда уже известно, какие характеристики определяют вашего идеального клиента, можно идти дальше – попытаться найти похожих на него. Это можно сделать с помощью Big Data. На основании портрета клиента разрабатывается Look-alike модель, которая по ключевым характеристикам находит тех, кто максимально соответствует условиям поиска. И здесь вы готовы к следующему шагу.
Шаг 3. Тепловая карта
С помощью тех же Big Data-инструментов можно определить, где искать вашего идеального клиента и похожую на него аудиторию – где они с наибольшей вероятностью сконцентрированы. Конечно, такая информация неперсонифицированная, но даже в самом общем виде дает понимание о том, где живут, работают или отдыхают ваши потенциальные клиенты или какими дорогами они ездят. Эту информацию в наглядной форме помогает получить сервис Heatmap от Киевстар Бизнес.
Что такое HeatmapЭто тепловая карта выбранного района, города или всей территории Украины, которая визуализирует данные в виде графика или таблицы с помощью цвета. Там, где наибольшая концентрация целевой аудитории, цвета теплые; где наименьшая – холодные. Heatmap создается по результатам анализа Big Data, маркетинговых исследований и дальнейшего статистического анализа.
Пример Heatmap / Фото Киевстар
Шаг 4. Выбор локации
Теперь можно выбирать точку для открытия магазина, филиала, расположение банкомата, рекламы на билборде т.д. – на основании аналитических отчетов и данных карты, а не предположений или удобства для владельцев. Цена – фактор болезненный, однако второстепенный. Ведь какой смысл арендовать дешевый объект, если не будет клиентов, которые окупят даже такую аренду?
Что может Heatmap
Тепловая карта:
- Помогает анализировать, как меняются скопления целевой аудитории в течение дня.
- Показывает эффективность имеющейся торговой точки.
- Позволяет найти наиболее эффективное применение для конкретного участка в городе или районе.
- Предоставляет для анализа информацию о геолокации объектов конкурентов.
Зная точки скопления трафика в своем городе, вы понимаете, где стоит открыть магазин или кафе. А вот если хотите плавно масштабировать бизнес на другой город – в таком случае принять правильное решение об открытии будет сложнее. Здесь как раз и пригодится такой инструмент, как heatmap,
– объясняет начальник отдела аналитических продуктов Киевстар Олег Волошко.
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