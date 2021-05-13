Как локация вредит бизнесу

Рассмотрим поучительный опыт американской компании Otown Flowers . Ее основатели решили открыть цветочный магазин, но, как позже оказалось, не учли архиважный фактор.

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При создании Otown Flowers партнеры ориентировались на:

расстояние от своих домов к магазину (чтобы не тратить время на дорогу)

приемлемую арендную плату (так как средства на инвестиции были ограничены).



Магазин Otown Flowers / Фото otownflowers.com

Найдя финансово приемлемый вариант, они не учли ключевое обстоятельство – конкуренцию! Ведь буквально за пол километра от выбранного места уже работал магазин одного из самых популярных флористов в городе:

В конкурента была прекрасная локация с выходом на оживленную улицу.

Вход в магазин подсвечивала неоновая вывеска.

Рекламировал его целый парк микроавтобусов.

А точка на карте имела множество положительных отзывов.

Мы поняли, что будем иметь последствия неправильного решения по локации,

– признает соучредитель Otown Flowers.

А последствия были таковы:

Из-за близости к конкуренту с многолетним опытом Otown Flowers не могли попасть на первые позиции в поисковой выдаче и на онлайн-карте. Их всегда обходил конкурент, которого поисковые алгоритмы предпочитали.

Otown Flowers открылся на краю площади. Поэтому прохожие – потенциальные клиенты просто его не замечали. По словам одного из соучредителей, площадь – довольно людное место, но даже с парковок и тротуаров видимость магазина ограничена.

Партнеры сумели частично решить проблему локации и таки сделали бизнес успешным. Но, если бы они провели надлежащее исследование до того, как выбрать место под магазин, то усилия и ресурсы, потраченные на коррекцию ситуации, направили бы на улучшение услуг и продвижения бренда.

По результатам исследований SBA , плохая локация – одна из главных причин поражения в бизнесе . Розничные торговые компании должны быть готовы заплатить за хорошее месторасположение, ведь именно оно определяет объем и качество бизнеса.

Неудачной может быть локация не только магазина (офиса, завода), но и билборда, на котором бизнес себя рекламирует. Билборды – относительно доступный для малого и среднего бизнеса способ сообщить о себе потребителю, но не стоит выбрасывать деньги на рекламу, которая не дойдет до целевой аудитории. В частности:

Рекламировать продукты для людей с низкими доходами не стоит на билбордах вдоль трасс, ведь ими ездят автомобилисты, то есть контингент, которому не интересны продукты экономкласса.

Реклама маникюрного салона против здания, где работают в основном мужчины, также изначально плохая идея.

Так как не потерять возможности для бизнеса только из-за неудачно выбранного места? Читайте дальше.

Как выбрать локацию

Шаг 1. Клиент

Итак, прежде всего, выясните, кто ваш клиент . Не поняв этого, открывать магазин или размещать рекламу – это как покупать лотерейные билеты: шансы выиграть – мизерные, а деньги – уже потрачено.

Чтобы определить целевую аудиторию можно самостоятельно проанализировать базу имеющихся клиентов или обратиться к экспертам и построить портрет идеального клиента с помощью Big Data и определенных характеристик, которые важны для вашего товара или услуги. Среди них могут быть:

возраст,

стать,

наличие детей,

наличие и марка автомобиля,

наличие домашних любимцев,

типы гаджетов.

Такую услугу можно заказать, в частности, у мобильного оператора Киевстар. Специалисты построят аналитическую модель, используя обширные данные (Big Data) и технологию машинного обучения, с вероятностью до 80% сможет определить более 30 характеристик вашей потенциальной целевой аудитории. В результате вы получите аналитический отчет, который скажет, например:

Ваши товары больше всего интересуют мужчин – их 70%, а женщин всего 30%.

Возраст вашего лучшего клиента – от 26 до 40 лет, таких 60%, а вот в возрасте от 40 до 65 лет – всего 20%.

В 55% покупателей есть авто. И так далее.

То есть можно точнее понять, кому и как лучше делать свое предложение. Впрочем, это лишь первый шаг.

Хотите изучить вашу целевую аудиторию, оптимизировать маркетинговую стратегию и продавать больше? С помощью инструментов Big Data Киевстар Бизнес построит портрет вашего идеального клиента и поможет узнать его характеристики и предпочтения.

Шаг 2. Расширение базы клиентов

Когда уже известно, какие характеристики определяют вашего идеального клиента, можно идти дальше – попытаться найти похожих на него. Это можно сделать с помощью Big Data. На основании портрета клиента разрабатывается Look-alike модель , которая по ключевым характеристикам находит тех, кто максимально соответствует условиям поиска. И здесь вы готовы к следующему шагу.

Планируете активно привлекать новых клиентов и сделать рекламу еще более точной и эффективной? Киевстар Бизнес найдет для вас потенциальную аудиторию, для которой ваше предложение будет интересным. Подробнее .

Шаг 3. Тепловая карта

С помощью тех же Big Data-инструментов можно определить, где искать вашего идеального клиента и похожую на него аудиторию – где они с наибольшей вероятностью сконцентрированы. Конечно, такая информация неперсонифицированная, но даже в самом общем виде дает понимание о том, где живут, работают или отдыхают ваши потенциальные клиенты или какими дорогами они ездят. Эту информацию в наглядной форме помогает получить сервис Heatmap от Киевстар Бизнес.

Что такое Heatmap Это тепловая карта выбранного района, города или всей территории Украины, которая визуализирует данные в виде графика или таблицы с помощью цвета. Там, где наибольшая концентрация целевой аудитории, цвета теплые; где наименьшая – холодные. Heatmap создается по результатам анализа Big Data, маркетинговых исследований и дальнейшего статистического анализа.

Пример Heatmap / Фото Киевстар

Шаг 4. Выбор локации

Теперь можно выбирать точку для открытия магазина, филиала, расположение банкомата, рекламы на билборде т.д. – на основании аналитических отчетов и данных карты, а не предположений или удобства для владельцев. Цена – фактор болезненный, однако второстепенный. Ведь какой смысл арендовать дешевый объект, если не будет клиентов, которые окупят даже такую ​​аренду?

Что может Heatmap

Тепловая карта:

Помогает анализировать, как меняются скопления целевой аудитории в течение дня.

Показывает эффективность имеющейся торговой точки.

Позволяет найти наиболее эффективное применение для конкретного участка в городе или районе.

Предоставляет для анализа информацию о геолокации объектов конкурентов.

Зная точки скопления трафика в своем городе, вы понимаете, где стоит открыть магазин или кафе. А вот если хотите плавно масштабировать бизнес на другой город – в таком случае принять правильное решение об открытии будет сложнее. Здесь как раз и пригодится такой инструмент, как heatmap,

– объясняет начальник отдела аналитических продуктов Киевстар Олег Волошко.

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Обращайтесь к профессионалам. Компания Киевстар является не только крупнейшим оператором мобильной связи Украины (почти с 26 миллионами абонентов), но и надежным бизнес-партнером, который предлагает целую экосистему современных сервисов для работы с клиентами, оптимизации бизнес-процессов и коммуникаций.

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Среди таких сервисов есть целая череда услуг на основе Big Data , которые помогают партнерам Киевстар увеличить базу клиентов и масштабировать бизнес.

Актуальные Big Data-решения от Киевстар



Для компаний, которые всегда хотят большего, Киевстар Бизнес: Строит портрет идеального клиента . С его помощью вы сообщаете о своих товарах (услугах) именно ту аудиторию, которую заинтересуют ваши предложения. Кроме того, вы имеете возможность эффективно корректировать саму линейку предложений с учетом своего идеального клиента.

Организует поиск look-alike аудитории . Так вы наращиваете клиентскую базу и масштабирует бизнес, включая потребителей, которые по ключевым параметрам похожи на уже имеющихся у вас клиентов.

Обеспечивает таргетированную рассылку клиентам, которые заинтересованным в товарах (услугах) компании. Выбрать, какой именно контингент будет получать ваши сообщения можно с помощью Big Data-фильтров (пол, возраст, геолокации, интересы, путешествия за границу, личный транспорт и т.д.).

Предлагает триггерные рассылки , благодаря которым даже объекты с неудачной локацией становятся заметными для потребителя . Потенциальный клиент будет получать на телефон уведомления об акциях или услугах именно в тот момент, когда будет проходить неподалеку от вашего магазина или кафе. Поэтому, вместо того чтобы гадать на кофейной гуще, будет ли локация объекта успешной, будут ли замечать клиенты вашу рекламу, или будут проходить равнодушно мимо, пользуйтесь готовыми эффективными решениями от Киевстар на основе современных технологий.

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