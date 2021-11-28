Неожиданное сотрудничество: известная сеть пиццерий откроет 60 ресторанов в Африке

Американская сеть пиццерий Papa John's заключила франчайзинговое соглашение с Kitchen Express, чтобы закрепить свое присутствие в Африке. Ожидается, что в следующем году в Кении и Уганде откроют 60 новых ресторанов.

Интересно, что Kitchen Express является дочерней компанией сети африканских АЗС AAH Limited. Корпорация управляет более чем 140 автозаправочными станциями в Африке.

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Что известно о Papa John's Американская сеть пиццерий является одной из самых больших в мире и владеет более 5 500 ресторанами в 46 странах. Среди партнеров компании – мультифранчайзи с более чем 20 заведениями. В США главным конкурентом Papa John's является сеть Domino's Pizza.

Зачем Papa John's африканский рынок

За последние несколько лет сеть появилась на 13 новых рынках, включая Испанию, Португалию, Германию, Францию, Польшу, Камбоджу и США. Освоение нового континента – стратегический ход компании с целью распространения узнаваемости бренда.

Первые четыре заведения Papa John's хочет открыть уже в начале следующего года в столице Кении, Найроби. Благодаря франчайзинговому партнерству с местной компанией сеть планирует продвигать новые рестораны через рекламу на африканских АЗС.