Интересно, что Kitchen Express является дочерней компанией сети африканских АЗС AAH Limited. Корпорация управляет более чем 140 автозаправочными станциями в Африке.

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Что известно о Papa John's Американская сеть пиццерий является одной из самых больших в мире и владеет более 5 500 ресторанами в 46 странах. Среди партнеров компании – мультифранчайзи с более чем 20 заведениями. В США главным конкурентом Papa John's является сеть Domino's Pizza.

Зачем Papa John's африканский рынок

За последние несколько лет сеть появилась на 13 новых рынках , включая Испанию, Португалию, Германию, Францию, Польшу, Камбоджу и США. Освоение нового континента – стратегический ход компании с целью распространения узнаваемости бренда.