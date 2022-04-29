Немецкая Henkel возобновляет работу двух заводов в Украине

Немецкая компания Henkel решила возобновить производство на двух заводах в Украине. Речь идет о мощностях во Львовской и Киевской областях.

В целом компания управляет четырьмя заводами на территории нашего государства, занимающимися производством строительных смесей, в том числе под брендом Ceresit. В начале полномасштабного вторжения России 24 февраля они прекратили свою деятельность.

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Позиция Henkel по отношению к деятельности в Украине

Решение о возобновлении деятельности двух заводов немецкой компании приняло местное руководство "Henkel Украина". Отмечается, что при этом, прежде всего, учитывался приоритет – безопасность работников .

Первым возобновил деятельность завод во Львовской области. Вскоре, оценив текущую ситуацию, компания приняла решение возобновить производство на мощностях в городе Вышгород Киевской области.

Работа остальных двух производственных объектов компании невозможна, поскольку они расположены на временно оккупированных российскими войсками территориях Харьковской и Херсонской областей.

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Поддержка Украины и сотрудников

Henkel продлила выплату зарплат своим украинским сотрудникам даже несмотря на то, что заводы фактически не работали. В первые дни полномасштабной войны компания запустила программу солидарной помощи на сумму свыше 1 миллиона евро, а впоследствии объем был расширен до 5 миллионов евро.

Напомним, что хотя Henkel и осуждала действия России на территории Украины в первые недели полномасштабного вторжения, все же долгое время отказывалась уходить с российского рынка. Впрочем, в середине апреля, в частности из-за давления общественности, решила таки прекратить деятельность в стране-агрессоре, пообещав при этом и дальше выплачивать зарплаты российским сотрудникам.

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