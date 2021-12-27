Обязательные кассовые аппараты отменят для ФЛП, которые торгуют в розницу на территории сел всеми товарами, кроме подакцизных. При этом годовой объем их расчетных операций не может превышать 167 минимальных зарплат (в 2022 году – 1 085 500 гривен).
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Почему РРО отменили для предпринимателей в селах
На такие уступки, по словам министра экономики Юлии Свириденко, было несколько причин:
- Доходы ФЛП в селах значительно меньше, чем в городах, а в условиях карантина они еще больше снизились.
- Расходы на приобретение регистраторов расчетных операций станут дополнительной финансовой нагрузкой для сельских предпринимателей, что будет иметь негативные последствия для малого бизнеса.
- Кроме того, использовать программные РРО в качестве альтернативы в селах могут далеко не все: нет равномерного покрытия скоростным интернетом.
Поэтому правительство решило поддержать таких предпринимателей, чтобы они не закрывали бизнес и не увольняли работников,
– объясняет министр.
Напомним, что с 1 января 2022 года использование РРО будет обязательным для всех плательщиков единого налога 2 – 4 групп, осуществляющих наличные расчеты.