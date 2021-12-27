Обязательные кассовые аппараты отменят для ФЛП , которые торгуют в розницу на территории сел всеми товарами, кроме подакцизных . При этом годовой объем их расчетных операций не может превышать 167 минимальных зарплат (в 2022 году – 1 085 500 гривен).

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Почему РРО отменили для предпринимателей в селах

На такие уступки, по словам министра экономики Юлии Свириденко, было несколько причин :

Доходы ФЛП в селах значительно меньше, чем в городах, а в условиях карантина они еще больше снизились.

Расходы на приобретение регистраторов расчетных операций станут дополнительной финансовой нагрузкой для сельских предпринимателей, что будет иметь негативные последствия для малого бизнеса.

Кроме того, использовать программные РРО в качестве альтернативы в селах могут далеко не все: нет равномерного покрытия скоростным интернетом.

Поэтому правительство решило поддержать таких предпринимателей, чтобы они не закрывали бизнес и не увольняли работников,

– объясняет министр.