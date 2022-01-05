Нейман приобрел квартиры более чем на 1 миллиард долларов: зачем богачу столько недвижимости

Соучредитель WeWork Адам Нейман потратил около 1 миллиарда долларов на покупку жилой недвижимости. Бизнесмен планирует сдавать квартиры в аренду.

В 2019 году бизнесмен был вынужден покинуть пост СЕО WeWork по требованию главного инвестора проекта – SoftBank. На полученные отступные он и приобрел жилую недвижимость в разных городах США.

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Новый бизнес миллиардера

По данным The Wall Street Journal, связанные с Нейманом организации уже приобрели контрольный пакет акций более 4 тысяч квартир в Майами, Теннесси, Нэшвилле, Атланте, Флориде и других городах США. Многие из этих покупок состоялись в прошлом году.

Отмечается, что Нейман намерен создать новую компанию, которая "встряхнет индустрию аренды жилья". Все жилые комплексы, в которые инвестировал миллиардер, обладают обустроенной придомовой территорией, коворкингами и инфраструктурой.

Сообщается, что бизнесмен хочет создать известный бренд для молодых специалистов, которых привлекал в коворкингы WeWork.

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Почему Нейман ушел из WeWork

Адам Нейман основал сеть коворкингов WeWork в 2010 году вместе с другом Мигелем МакКелви и женой Ребеккой. Раньше проект оценивали в 47 миллиардов долларов, поскольку предприниматель убедил инвесторов рассматривать WeWork как технологическую компанию, а не фирму по аренде недвижимости.

Покинуть компанию Нейману пришлось в конце 2019 года после того, как планы выхода на IPO провалились. Инвесторы опасались стиля управления и больших расходов предпринимателя. В настоящее время рыночная капитализация WeWork составляет 7 миллиардов долларов.