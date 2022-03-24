Спорные заявления "большой четверки"

Первой компанией, которая 18 марта объявила, что немедленно приостановила "будущий бизнес в России" стала американская Halliburton. В заявлении говорилось, что компания соблюдает санкции, запрещающие операции и работу, в том числе с некоторыми государственными российскими клиентами.

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"Несколько недель назад компания приостановила поставки конкретных запчастей и продукции в Россию. У Halliburton нет в России действующих совместных предприятий", – говорится на сайте Halliburton.

Справка: Halliburton – вторая по величине нефтесервисная компания в мире и крупнейший в США поставщик оборудования для нефтяной отрасли. За время своей деятельности в России компания сотрудничала со всеми основными недропользователями, речь идет о "Газпроме", "Газпром нефти", "Роснефти", "Лукойл" и других.



18 марта глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко призвал западные нефтесервисные компании прекратить работу в России. Он заявил, что без таких компаний как Halliburton и Schlumberger, нефтегазовый сектор России просто не сможет развиваться.

Если бы они вышли, этим нанесли бы значительные потери экономике Путина,

– заявил Витренко.

На следующий день, 19 марта, Halliburton и Schlumberger сообщили, что в связи с санкциями против России прекращают дальнейшие инвестиции и внедрение технологий в своей деятельности на территории РФ.

Швейцарская компания Weatherford International стала последней нефтесервисной компанией из "большой четверки", которая сделала заявление о прекращении инвестиций и внедрении технологий в России. Это произошло 20 марта.

Следует подчеркнуть, что лидеры в энергетическом секторе не спешили выходить с российского рынка и фактически объявили о "прекращении инвестиций" только спустя более трех недель с начала войны в Украине.

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Почему заявления "большой четверки" ничего не стоят

И все было бы ничего, если бы "большая четверка" в своих заявлениях преимущественно не назвала войну и циничное вторжение России на территорию Украины просто кризисом или конфликтом. Ведь подобная формулировка не может не вызвать ряд вопросов.

Все четыре компании сделали не очень убедительные заявления по поводу войны и бойкота россии. Привычный "deeply concerned" и отказ от инвестиций,

– подчеркнул в сообщении в фейсбуке Дмитрий Дубилет.

Что касается прекращения инвестиций, то следует заметить, что это совсем не значит прекращение бизнеса на территории России. Поэтому, учитывая официальные заявления компаний-лидеров в энергетическом секторе, три из них продолжат деятельность в рамках действующих контрактов и предприятий.

Таким образом, продолжая вести бизнес, на территории страны-агрессора и, уплачивая соответственно налоги, компании финансируют войну в Украине.

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Прибыль "большой четверки" на территории России в 2020-2022 годах

Schlumberger – около 5% от глобальной выручки компании.

Halliburton – примерно от 2 до 3%.

Baker Hughes – в пределах 2%.

Важно! Украинский бизнесмен и соучредитель "Монобанка" Дубилет призвал присоединиться всех ныне находящихся в Америке к акции возле офиса компании Weatherford International, чтобы привлечь внимание общественности и продолжить давление на руководство компаний.

Что известно о "большой четверке" Baker Hughes, Halliburton, Schlumberger и Weatherford International – нефтесервисные компании, занимающиеся бурением скважин, их ремонтом, исследованиями, строительством инфраструктуры, обслуживанием нефтепромышленного оборудования.

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