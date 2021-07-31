Эксперты настаивают, что удовольствие от работы и различные нефинансовые бонусы намного ценнее для работников, чем денежные вознаграждения. Кроме этого, такие подарки являются более доступными для малого и среднего бизнеса, чем постоянное повышение зарплаты.

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Преимущества нефинансовых поощрений

Хотя высшая зарплата действительно является основным фактором привлекательности предприятия для специалистов на рынке, позволить себе это может далеко не каждый бизнес.

Творческий подход к поиску персонала является не менее действенным, рассказывает Ревин Джестутхасан, эксперт по льготным предложениям в Mercer Consulting. Так, множество компаний предлагают своим сотрудникам бесплатные прыжки с парашютом, кулинарные курсы, новые смартфоны и тому подобное.

Такие нефинансовые поощрения может себе позволить даже малый бизнес,

– уверяет эксперт.

Обеспечить сотрудников впечатлениями, в частности подарочными сертификатами на массаж или поездкой в ​​интересные места на выходных, является для бизнеса более дешевой опцией, чем повышение зарплаты.

Кроме этого, дать сотруднику дополнительное свободное время, например, возможность отдохнуть во второй половине дня в пятницу, – также эффективный способ удержать специалиста на своем предприятии.

К слову, такая практика распространена как среди небольших предприятий, так и среди сетевых гигантов. Например, McDonalds в США предлагает своим стажерам новый Iphone, если те проработали на компанию как минимум полгода.