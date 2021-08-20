Недостижимая Apple: производитель iPhone остается самой дорогой компанией мира

Американский производитель электроники Apple растет несмотря на все негативные последствия пандемии COVID-19 и глобальной нехватки чипов в мире. Планы выпуска новых моделей iPhone свидетельствуют о том, что компания стремится в очередной раз получить рекордные показатели продаж и прибыли.

Американский Техногигант продолжает оставаться самой дорогой компанией мира. После того как в прошлом году компания Apple пересекла отметку стоимости в 2 миллиарда долларов, она увеличила этот показатель еще почти на 500 миллиардов долларов.

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В этот вторник, 17 августа 2021, компания Apple зарегистрировала исторический максимум стоимости своих акций – они котировались на уровне 151,68 доллара.

Капитализация основанной Стивом Джобсом компании, которой сейчас руководит Тим Кук, после выхода на биржу в 2011 году, по данным Forbes, выросла с 350 миллиардов долларов до 2,48 триллиона долларов, по состоянию на среду 18 августа 2021 года.

Устойчивое лидерство Apple в клубе триллионеров

Таким образом, Apple продолжает лидировать с солидным гандикапом почти в 300 миллиардов долларов от ближайшего преследователя в группе самых дорогих компаний мира. За ней в списке триллионеров расположились:

Microsoft – 2,2 триллиона долларов,

Saudi Aramco –1,9 триллиона долларов,

Alphabet - – 1,83 триллиона долларов,

Amazon – 1,64 триллиона долларов,

Facebook – 1,01 триллиона долларов.

Потенциальные 3 триллиона для Apple

Некоторые финансовые аналитики, в частности эксперты частной инвестиционной компании из Лос-Анджелеса Wedbush Securities, уже прогнозируют, что Apple сможет достичь отметки в 3 триллиона долларов в течение следующих шести месяцев. В качестве аргументов приводится ускорения темпов запуска продаж новых моделей iPhone с технологией 5G.

iPhone 13 / Youtube Скриншот

Что делает Apple самой дорогой компанией мира

Рост продаж телефонов Apple за прошлый год составил более 50%, чему способствовал значительный спрос на новые и более дорогие iPhone с поддержкой технологии 5G. Во втором квартале прибыль компании выросла на 48% по сравнению с прошлым годом и составила 16,6 миллиарда долларов при общих доходах 77 миллиардов долларов. Настоящим "двигателем продаж" 2021 оказался последний модельный ряд iPhone.

Технологические гиганты стали крупнейшими бенефициарами восстановления экономики США в этом году. Во втором квартале 2021 года чистая прибыль Apple, Google и Microsoft еженедельно составлял около 5 миллиардов долларов.

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