В компании заявили, что поставки необходимые для запуска лоукостера самолетов в 2022 году не состоится. Об этом сообщают российские СМИ.

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Решение о дальнейшей судьбе проекта будет принято до конца года. Однако его команда в полном составе продолжит работу в холдинге.

В 2022 году поставки необходимых для запуска лоукостера самолетов не произойдет, поэтому развитие авиакомпании с такой бизнес-моделью сейчас, к сожалению, невозможно,

– сообщили в авиакомпании.

Следует отметить, что 7 июня S7 Space также приостановила проект создания ракеты-носителя легкого класса.

Что известно о проекте

О проекте создания бюджетного авиаперевозчика S7 заявили летом 2021 года. Начало полетов было запланировано на июль, а первые из них планировали совершить в Омск и Казань. Парк Citrus должен был состоять из самолетов Airbus A320neo.

Против России ввели санкции

Следует заметить, что из-за полномасштабного вторжения в Украину страны Запада весной 2022 года ввели против России беспрецедентные санкции. В частности, ограничения затронули авиационную отрасль страны-агрессора.

По данным иностранных СМИ, крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" в ближайшее время столкнется с дефицитом запчастей для самолетов из-за санкций.

По оценкам экспертов IBA, специализирующейся на бизнес-аналитике в области авиации, чтобы поддерживать свой флот в работоспособном состоянии, "Аэрофлоту" через несколько месяцев придется начать разбирать часть своих самолетов на запчасти. В то же время, заменить продукцию Boeing и Airbus на российские самолеты, по меньшей мере, в ближайшее время, не удастся.

Санкции Великобритании

В Великобритании в мае были введены очередные санкции против российских авиакомпаний. Ограничения касаются "Аэрофлота", "Уральских авиалиний", а также "России". Теперь эти компании не имеют возможности продавать свои слоты в аэропортах Великобритании.

Напомним, что США получили ордер на арест двух самолетов российского олигарха Романа Абрамовича из-за предполагаемого нарушения санкций. Их стоимость вместе превышает 400 миллионов долларов.

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