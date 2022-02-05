Не выполняли свои функции: TikTok уволила около 100 сотрудников одним видеозвонком

Материнская компания TikTok ByteDance уволила от 70 до 100 сотрудников одним видеозвонком. Сокращение коснулось HR-отдела, занимавшегося развитием талантов.

Об этом на условиях анонимности изданию CNBC сообщили два уволенных сотрудника. Вместе с тем всем, кого затронуло сокращение, компания предлагала претендовать на другие должности в течение трех недель.

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Массовое сокращение в TikTok

В служебной записке, присланной сокращенным работникам перед видеозвонком, говорилось, что работа команды имеет "ограниченную практическую ценность" и представляет собой "отклонение" от потребностей компании.

На официальный запрос журналистов в ByteDance ответили, что отдел не выполнял свои функции и перестал соответствовать стратегии развития компании. Вместе с тем точное количество уволенных работников не назвали.

Все сокращенные работники могли подать заявку на другие вакансии внутри компании. Большинство из них нашли новое призвание и успешно интегрировались в новые команды,

– отметили в ByteDance.

Напомним, что в декабре прошлого года компания Better.com также уволила около 900 сотрудников одним звонком в Zoom. Такой поступок руководства вызвал волну негодования в сети.

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