Ресторанный бизнес, который первым попадал под карантинные запреты, пострадал больше всего среди всех сфер бизнеса. В 2020 году количество ресторанов в Украине уменьшилась на 4 тысячи.

Как изменился ресторанный рынок за год

В начале 2021 работало 14,7 тысячи ресторанов, кафе и баров .

. А в начале 2020 году – до пандемии коронавируса – работало 18,6 тысячи заведений.

Объем ресторанного рынка сократился 2020 года почти на 30% и составил 2020 года 14,1 миллиарда гривен.

и составил 2020 года 14,1 миллиарда гривен. То есть в 2020 году ресторанный рынок потерял почти 6 миллиардов гривен.

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Причина падения

Причиной такого упадка стали последствия пандемии коронавируса. В частности:

Несколько локдаунов. Сначала ввели локдаун весной 2020 года, затем в конце года попробовали "карантин выходного дня". Потом – в январе 2021 очередной локдаун. Сейчас в нескольких областях Украины – красная зона, фактически тот же карантин. В локдаун рестораны и кафе могли работать только на доставку и самовывоз.

Карантин ресторанного бизнеса. Карантин действует в Украине без перерывов с 12 марта 2020 года. Во время обычного карантина рестораны работали, но с определенными ограничениями – меньше часов и с меньшим количеством посетителей.

Отсутствие иностранных туристов. Туристический поток в Украину практически остановился через закрытые границы, ограничен въезд и страх туристов заболеть. Особенно в туристических городах Украины, таких как Львов или Киев, это была весомая доля клиентов.

Выплаты ФОПам

Работникам и ФОПам, которые финансово пострадали из-за внедрения жесткого карантина, выплатят по 8000 гривен. Получить такую ​​помощь можно будет до 31 декабря.