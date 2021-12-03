Не выдержала давления власти: компания DiDi уходит с биржи США

Сервис такси DiDi уходит из нью-йоркской Nasdaq. Акции компании планируют разместить на бирже Гонконга.

В DiDi причины такого решения не комментируют. Впрочем, в конце ноября Управление по вопросам киберпространства Китая "попросило" компанию немедленно провести процедуру делистинга с биржи США из-за "опасности утечки конфиденциальных данных".

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DiDi уходит с биржи США

В июле 2021 года DiDi провела IPO на нью-йоркской фондовой бирже, в ходе которого привлекла 4,4 миллиарда долларов инвестиций. Это стало самой большой публичной продажей акций китайской компании на американском фондовом рынке со времен Alibaba.

По состоянию на 3 декабря рыночная капитализация компании составляет 37,6 миллиарда долларов. Цена акций упала на 44% с момента первой публичной продажи, с 14,14 до 7,8 доллара за штуку.

О решении провести процедуру делистинга с нью-йоркской биржи DiDi объявила на своей странице в социальной сети Weibo.

После детального исследования компания начинает немедленный делистинг с фондовой биржи Нью-Йорка и готовится к листингу в Гонконге,

– заявила DiDi.

В компании отметили, что обеспечат конвертацию всех своих котирующихся в Нью-Йорке акций в "свободно оборотные акции" в Гонконге.

Напомним, что сервис такси DiDi недавно получил свидетельство о регистрации торговой марки в Украине.