Пинетт был известен тем, что упорно пытался наладить хорошие отношения с журналистами. Однако после публикации скандальных The Facebook Files он, похоже, не выдержал усиленного напряжения.

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Пинетт уходит из Meta

До прихода в Meta (которая тогда называлась Facebook) Джон Пинетт занимался делами бизнеса и благотворительности соучредителя Microsoft Пола Аллена. Он также руководил коммуникациями для Google на рынке Азии и был консультантом Билла Гейтса.

Сегодня мой последний день в Meta. Я знаю, что команда будет продолжать процветать, поскольку вы (сотрудники отдела коммуникаций – ред. 24 канал) выполняете одну из самых важных и трудных функций в компании,

– заявил Пинетт в письме к сотрудникам.

К слову, в отделе коммуникаций Meta работают сотни сотрудников, отвечающие чуть ли не за всю нетехническую работу компании: от продвижения продуктов до ответов на запросы журналистов .

Добавим, что накануне увольнения Пинетта, как сообщает The Wall Street Journal, Марк Цукерберг приказал всем сотрудникам "более решительно реагировать на негативный PR компании".

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