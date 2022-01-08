Пинетт был известен тем, что упорно пытался наладить хорошие отношения с журналистами. Однако после публикации скандальных The Facebook Files он, похоже, не выдержал усиленного напряжения.
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Пинетт уходит из Meta
До прихода в Meta (которая тогда называлась Facebook) Джон Пинетт занимался делами бизнеса и благотворительности соучредителя Microsoft Пола Аллена. Он также руководил коммуникациями для Google на рынке Азии и был консультантом Билла Гейтса.
Сегодня мой последний день в Meta. Я знаю, что команда будет продолжать процветать, поскольку вы (сотрудники отдела коммуникаций – ред. 24 канал) выполняете одну из самых важных и трудных функций в компании,
– заявил Пинетт в письме к сотрудникам.
К слову, в отделе коммуникаций Meta работают сотни сотрудников, отвечающие чуть ли не за всю нетехническую работу компании: от продвижения продуктов до ответов на запросы журналистов.
Добавим, что накануне увольнения Пинетта, как сообщает The Wall Street Journal, Марк Цукерберг приказал всем сотрудникам "более решительно реагировать на негативный PR компании".
Скандал вокруг Meta: что известно
- В сентябре 2021 года экс-работница Facebook (ныне – Meta) Фрэнсис Хауген передала журналистам внутренние документы компании, свидетельствовавшие об опасности социальных сетей, которыми владеет Meta.
- После исследования информации издание The Wall Street Journal опубликовало серию из 9 разоблачительных материалов под названием The Facebook Files.
- Говорилось, что руководство компании знало об опасности их платформ для пользователей, однако никаких мер не предпринимало.
- Инцидент вызвал возмущение в сети и стал причиной ряда судебных слушаний.