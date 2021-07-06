Не уверен, что это Россия, – Байден о новых массовых кибератаках на малый и средний бизнес

Всего через несколько недель после того, как Джозеф Байден попросил Путина обуздать киберпреступность в своей стране, одиозную российскую группу хакеров REvil снова подозревают в атаке на ряд компаний, которые занимаются производством и обслуживанием программного обеспечения.

На сегодня 20 компаний, которые предоставляют ИТ-сервис для малого и среднего бизнеса, зафиксировали постороннее вмешательство в свои системы безопасности из-за рубежа. Из-за этого более 1 000 предприятий по всему миру понесли некоторые потери, и, согласно данным компании Hunters Labs Inc, их количество продолжает расти.

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Реакция США

Джозеф Байден поручил представителям спецслужб США провести собственное расследование ситуации. Сейчас президент Соединенных Штатов заявляет, что они не уверены, происходят ли кибератаки из России.

Я приказал спецслужбам провести разведывательную работу и ввести меня в курс дел, что же действительно случилось. Пока окончательного отчета я не получил,

– сообщил Байден.

Президент США напомнил, что они будут отвечать на кибератаки со своей стороны, если зафиксируют причастность России. Также он добавил, что не звонил российскому президенту по поводу последних инцидентов.

Кто пострадал от кибератак

Атаки, направленные на компании по предоставлению сервиса, являются очень жестким подвидом киберпреступности. Сломав их системы безопасности, злоумышленники получают также доступ к данным других предприятий, которые эти компании обслуживают.

В Швеции, в частности, продуктовая сеть Coop, которая насчитывает более 800 магазинов, не смогла открыть свои отделения в субботу, 3 июля. Кибератака привела к неисправности их кассовых аппаратов.

Шведская сеть магазинов Coop не смогла открыть свои магазины из-за кибератаки / Фото Coop Sverige AB

Сейчас жертвами последних кибератак стали предприятия в 17 странах, в частности в Великобритании, Канаде, Испании, Аргентине и Мексике.

Добавим, что кибератаки с целью выкупа приравниваются к международному терроризму, и представляют угрозу национальной безопасности стран, на которые они направлены.