Как не тратить лишнего на старте нового бизнеса

Вести бизнес во время пандемии – это уже риск, а с ограниченным бюджетом – риск двойной. Ведь надо очень точно рассчитать, куда прежде всего направлять средства. Бизнес 24 рассказывает, как компаниям запустить бизнес-процессы и наладить одну из основ любого бизнеса – коммуникацию с внешним миром и внутри компании – без бешеных расходов.
Бизнес и клиент на расстоянии звонка: тренд современности
Смартфоны радикально изменили наше поведение. Мы стали иначе искать информацию, иначе общаться и совсем иначе работать. По данным Samsung, 93% людей ежедневно используют для работы смартфон. Более того, мобильной связью они пользуются около трети рабочего дня: совершая звонки, переписываясь по электронной почте, общаясь в мессенджерах. Мы активно пользуемся мобильными бизнес-приложениями, виртуальными рабочими столами, работаем онлайн с документами.
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Мобильная связь изменил многолетнее правило единства времени, места и действия. Так, в конце 2020 почти половина участников опроса Flexjobs крайней мере раз в неделю работала из дома. Работники как малых компаний, так и транснациональных гигантов находятся в постоянном в движении: ездят на встречи, курсируют между зданиями различных подразделений, выбегают на обед. И смартфоны перемещаются вместе с ними – все остаются на связи и в любой момент имеют доступ к рабочим задачам – конечно, при условии правильно организованных процессов.
Почему телефонии лучше быть корпоративной
Подход, когда компания не занимается вопросами организации связи для работников, постепенно уходит в прошлое. Ведь проблема с коммуникацией грозит бизнесу потерей клиентов, репутации и прибыли и нельзя зависеть от ситуаций, когда сотрудник забыл пополнить мобильный счет либо не отвечает на звонок, ссылаясь на частный номер.
Зато преимущества корпоративной телефонии вполне очевидны:
- Сотрудники всегда на связи и можно четко разграничить потоки телефонной коммуникации и отделить личное общение от рабочего.
- Звонки на корпоративные номера при необходимости можно ограничить по времени работы каждого конкретного работника.
- Номера принадлежат компании и на каждый из них можно записать унифицированное информационное сообщение. Скажем, о том, что этот номер принадлежит компании N и он доступен в определенные часы, а в другое время или в случае перегрузки линии звонит по могут звонить на альтернативный номер, например горячей линии (если она есть). А в случае увольнения сотрудника номер, указанный на сайте, останется в компании, а не пойдет вместе с ним. Это сделает бизнес-коммуникацию значительно эффективнее, а ваше реноме и ваша клиентская база будут в полной безопасности.
- Компания может гибко управлять бизнес-коммуникациями, предоставляя им желаемую мобильность и распределяя информационные потоки между нужными работниками или подразделениями. Ваши менеджеры, где бы они ни находились, будут оперативно отвечать на звонки и связываться с клиентами, коллегами или руководством.
Польза малому бизнесу – предприниматель, которого трудно застать в офисе, всегда доступен для бизнес-партнеров и может получить куда больше, чем просто связь, если подключит бизнес-тариф с дополнительными возможностями.
Как получить больше, чем связь и не тратить лишнего
Если ваша компания только начинает бизнес и каждая копейка – на вес золота, или же если вы ищете дополнительные возможности для развития компании, экономия была бы очень кстати, акция "Бизнес-старт" от Киевстар – именно то, что вам нужно.
Условия акции "Бизнес-старт":
Новым бизнес-клиентам Киевстар при подключении любого бизнес-тарифа предоставляется скидку 50% сроком на 6 месяцев. Предложение доступно юридическим лицам и ФЛП, которые до этого не пользовались услугами корпоративной связи Киевстар или хотели бы перейти с предоплаты на контракт.
Чтобы воспользоваться акцией "Бизнес-старт», необходимо выбрать тариф, который лучше всего отвечает потребностям вашей компании, и заполнить заявку на сайте Киевстар или в ближайшем официальном магазине мобильного оператора .
Стоит отметить, что выбирая корпоративные тарифы Киевстар, ваш бизнес получит:
- Безлимитные разговоры внутри сети.
- Оптимальное количество минут для звонков на номера других мобильных операторов, городские номера по Украине и за границу.
- Большой объем высокоскоростного интернета.
- Возможность совершать звонки даже с нулевым балансом.
- Регистрацию всех номеров на компанию, благодаря чему они защищены: их легко восстанавливать в случае потери или кражи телефона, а после увольнения работника номер остается за компанией.
- Контроль затрат, звонков и удобное управление услугами через приложение или вебверсию «Мой Киевстар».
- Удобную оплату услуг: пополнять счет можно наличными или по безналичному расчету в любое время. Средства с абонентского счета снимаются ежедневно равными частями.
- Один счет на все услуги.
- Дополнительные SIM-карты для планшета, мобильного, роутера и других устройств.
- Круглосуточную сервисную и техническую поддержку от оператора.
Но и это еще не все. Корпоративные тарифы Киевстар включают в себя также продукты и сервисы для выполнения различных бизнес-задач – как в офисе, так и за его пределами. И что важно – без дополнительных оплат. Среди них – Виртуальная мобильная АТС, которая позволяет быстро и удобно объединить в одну сеть все мобильные и фиксированные номера компании и настроить для них правила дозвона, и офисные пакеты Microsoft Office 365 (онлайн-либо классические версии программ для установки на ПК, в зависимости от выбранного тарифа).
Тарифы для любых потребностей бизнеса: выберите свое
Сегодня Киевстар предлагает линейку тарифов Smart, разработанную под нужды бизнес-клиентов различных категорий: для малого бизнеса (в частности, физических лиц – предпринимателей), средних и крупных компаний, транснациональных корпораций.
"Умная" линейка бизнес-тарифов создана таким образом, чтобы вы могли выбрать именно тот объем услуг, который вам нужен. Рассмотрим условия каждого из 5 тарифов.
1. Тариф Smart – это базовый набор для бизнеса:
- Безлимитные звонки в сети Киевстар.
- 120 минут для разговоров с абонентами других мобильных и городских операторов по Украине, а также для звонков в Польшу, Италию, Россию, Чехию и Германию.
- 120 SMS по Украине.
- 12000 мегабайт мобильного интернета и безлимитный трафик для 43 веб ресурсов. Среди них: образовательные курсы и энциклопедии (Wikipedia, Coursera, Prometheus, Duolingo, TED, Kindle, Smart Kyivstar) социальные сети (Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook) мессенджеры (Viber, Telegram, Messenger, Skype); карты и навигаторы (Waze, Google Maps, Apple Maps).
Ежемесячная абонентская плата – 150 гривен (около 5 гривен в день).
2. Тариф Smart + предусматривает:
- Безлимитные звонки в сети Киевстар.
- 180 минут для разговоров с абонентами других мобильных и городских операторов по Украине, а также для звонков в Польшу, Италию, Россию, Чехию и Германию.
- 180 SMS по Украине.
- Безлимитный интернет.
- SIM-карты для планшета.
Ежемесячная абонентская плата – 225 гривен (примерно 7,50 гривны в день).
3. По тарифу Smart Max вы получите:
- Безлимитные звонки в сети Киевстар.
- 300 минут для разговоров с абонентами других мобильных и городских операторов по Украине, а также для звонков в Польшу, Италию, Россию, Чехию и Германию.
- 300 SMS по Украине.
- Безлимитный интернет.
- SIM-карты для планшета.
- SIM-карты для второго телефона.
- Виртуальную мобильную АТС (пакет «Конвергентный»), которая позволит вам управлять всеми звонками, распределять входящие звонки между свободными операторами, переводить звонки без разъединения, звонить одновременно на множество номеров и тому подобное.
- Онлайн-версию пакета популярных офисных программ Microsoft Office 365. В пакет входят мобильные и веб версии Outlook, Word, Excel, PowerPoint; приложение Microsoft Teams для онлайн-совещаний и видеоконференций, а также коллекция SharePoint для общего доступа к документам.
- 1 терабайт облачного хранилища OneDrive.
- Почтовый ящик Exchange объемом 50 гигабайт.
Ежемесячная абонентская плата – 300 гривен (примерно 10 гривен в день).
4. С тарифом Smart Business возможности становятся еще шире:
- Безлимитные звонки в сети Киевстар.
- 1000 минут для разговоров с абонентами других мобильных и городских операторов по Украине, а также для звонков в Польшу, Италию, Россию, Чехию и Германию.
- 1000 SMS по Украине.
- Безлимитный интернет.
- SIM-карта для планшета.
- SIM-карта для второго телефона.
- Виртуальная мобильная АТС (пакеты «Конвергентный» и «Запись разговоров»);
- Онлайн-версия пакета популярных офисных программ Microsoft Office 365 .
Ежемесячная абонентская плата – 600 гривен (примерно 20 гривен в день).
Чем удобны облачные АТС: смотрите объяснение
5. Тариф Smart Business + открывает максимум возможностей для деловой коммуникации:
- Безлимитные звонки в сети Киевстар.
- 3000 минут для разговоров с абонентами других мобильных и городских операторов по Украине, а также для звонков в Польшу, Италию, Россию, Чехию и Германию.
- 3000 SMS по Украине.
- Безлимитный интернет.
- SIM-карта для планшета.
- SIM-карта для второго телефона.
- Виртуальная мобильная АТС (пакеты «Конвергентный» и «Запись разговоров»).
- Классические ПК-версии, а также онлайн-версии пакета популярных офисных программ Microsoft Office 365 .
- SIP-телефония – альтернатива стационарному телефонной связи, которая работает через интернет во время телефонного разговора голос переводится в пакеты цифровых данных, передаваемых по сети, а на другой стороне снова трансформируются в голосовой сигнал.
Ежемесячная абонентская плата – 1200 гривен (около 40 гривен в день).Обратите внимание: с выбранным тарифным планом можно подключить любое количество номеров, даже один.
Интернет для удаленной работы – в качестве бонуса
Выбрав один из указанных тарифов, можно без дополнительных оплат подключить Персональный интернет дома тем работникам, которые работают дистанционно .
По условиям акционного предложения, абонент корпоративного тарифного плана из линейки Smart может подключить проводной интернет до 100 мегабит в секунду на домашний адрес – свой или своего работника – без дополнительной платы за пользование сервисом. Оплата будет начисляться только за услуги мобильной связи по выбранному тарифному плану.
Воспользоваться акционным условиям подключения проводного интернета можно во всех городах Украины, где доступна услуга Персональный интернет / Домашний интернет.
Услуга "Домашний интернет": смотрите видео
Подробнее: "Удаленка": препятствие, расходы или возможности для бизнеса
Возможность эффективно работать вне офиса – это актуальная бизнес-потребность новой реальности. И подключив своим работникам дома для работы в удаленном режиме качественный интернет от Киевстар, компания сделает очень выгодную инвестицию, ведь ничего дополнительно платить не придется,
– говорит директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар Константин Вечер.
Максимум комфорта для вашего бизнеса
Выбирайте для своей компании лучше. Сегодня Киевстар Бизнес – это надежный партнер бизнеса и государства, имеет в своем портфеле целую экосистему современных сервисов для работы с клиентами, оптимизации бизнес-процессов и коммуникаций. Среди них – аналитика Big Data, IoT, облачные сервисы Azure, StarTeams, Office 365, система электронного документооборота Star.Docs и сбалансированные тарифные планы, с максимально полезным наполнением под любые потребности бизнеса.Воспользуйтесь акционными предложениями от лидера рынка мобильной связи Киевстар и будьте с работниками, клиентами и партнерами на расстоянии одного клика.