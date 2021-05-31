Как не тратить лишнего на старте нового бизнеса

Вести бизнес во время пандемии – это уже риск, а с ограниченным бюджетом – риск двойной. Ведь надо очень точно рассчитать, куда прежде всего направлять средства. Бизнес 24 рассказывает, как компаниям запустить бизнес-процессы и наладить одну из основ любого бизнеса – коммуникацию с внешним миром и внутри компании – без бешеных расходов.

Бизнес и клиент на расстоянии звонка: тренд современности

Смартфоны радикально изменили наше поведение. Мы стали иначе искать информацию, иначе общаться и совсем иначе работать. По данным Samsung, 93% людей ежедневно используют для работы смартфон. Более того, мобильной связью они пользуются около трети рабочего дня: совершая звонки, переписываясь по электронной почте, общаясь в мессенджерах. Мы активно пользуемся мобильными бизнес-приложениями, виртуальными рабочими столами, работаем онлайн с документами.

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Мобильная связь изменил многолетнее правило единства времени, места и действия. Так, в конце 2020 почти половина участников опроса Flexjobs крайней мере раз в неделю работала из дома. Работники как малых компаний, так и транснациональных гигантов находятся в постоянном в движении: ездят на встречи, курсируют между зданиями различных подразделений, выбегают на обед. И смартфоны перемещаются вместе с ними – все остаются на связи и в любой момент имеют доступ к рабочим задачам – конечно, при условии правильно организованных процессов.

Почему телефонии лучше быть корпоративной

Подход, когда компания не занимается вопросами организации связи для работников, постепенно уходит в прошлое. Ведь проблема с коммуникацией грозит бизнесу потерей клиентов, репутации и прибыли и нельзя зависеть от ситуаций, когда сотрудник забыл пополнить мобильный счет либо не отвечает на звонок, ссылаясь на частный номер.

Частные номера сотрудников – ненадежный канал коммуникации / Фото Unsplash

Зато преимущества корпоративной телефонии вполне очевидны:

Сотрудники всегда на связи и можно четко разграничить потоки телефонной коммуникации и отделить личное общение от рабочего.

и отделить личное общение от рабочего. Звонки на корпоративные номера при необходимости можно ограничить по времени работы каждого конкретного работника.

каждого конкретного работника. Номера принадлежат компании и на каждый из них можно записать унифицированное информационное сообщение . Скажем, о том, что этот номер принадлежит компании N и он доступен в определенные часы, а в другое время или в случае перегрузки линии звонит по могут звонить на альтернативный номер, например горячей линии (если она есть). А в случае увольнения сотрудника номер, указанный на сайте, останется в компании , а не пойдет вместе с ним. Это сделает бизнес-коммуникацию значительно эффективнее, а ваше реноме и ваша клиентская база будут в полной безопасности.

и на каждый из них можно записать . Скажем, о том, что этот номер принадлежит компании N и он доступен в определенные часы, а в другое время или в случае перегрузки линии звонит по могут звонить на альтернативный номер, например горячей линии (если она есть). А , а не пойдет вместе с ним. Это сделает бизнес-коммуникацию значительно эффективнее, а ваше реноме и ваша клиентская база будут в полной безопасности. Компания может гибко управлять бизнес-коммуникациями, предоставляя им желаемую мобильность и распределяя информационные потоки между нужными работниками или подразделениями. Ваши менеджеры, где бы они ни находились, будут оперативно отвечать на звонки и связываться с клиентами, коллегами или руководством.

Польза малому бизнесу – предприниматель, которого трудно застать в офисе, всегда доступен для бизнес-партнеров и может получить куда больше, чем просто связь, если подключит бизнес-тариф с дополнительными возможностями.

Как получить больше, чем связь и не тратить лишнего

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