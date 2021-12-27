Авиакомпании по всему миру массово отменяют рейсы: в чем причина

Более 2 200 авиарейсов по всему миру были отменены 27 декабря. Больше всего перелетов при этом не совершили американские и китайские авиакомпании.

Авиалинии США сообщают о массовом дефиците персонала, поскольку множество людей из экипажа получают положительные тесты на COVID-19 или уже находятся на самоизоляции. Тем временем Гонконг отменяет все авиарейсы по направлению Южной Кореи на две недели после стремительно растущего количества зафиксированных случаев заражений среди путешественников.

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Массовая отмена авиарейсов

В общей сложности авиакомпании отменили более 8 тысяч рейсов с начала рождественских праздников 24 декабря. Хотя количество невыполненных перелетов является небольшим процентом от общего числа, оно выше, чем обычно. Кроме того, все это происходит на фоне новогодних праздников, когда множество людей путешествуют, чтобы провести время с семьей и друзьями.

Кроме авиаперелетов, власти США запретили десяткам круизных лайнеров совершать перевозки пассажиров в Карибском бассейне. Зарегистрированные случаи COVID-19 резко растут, в частности из-за распространения штамма Омикрон.

По данным FlightAware, большинство авиарейсов, отмененных 27 декабря, принадлежат китайским компаниям. В частности, China Eastern отменила в этот день 420 рейсов, а Air China – более 190. Больше всего потерь понесли аэропорты Пекина и Шанхая – в общей сложности было отменено почти 300 авиаперелетов. Власти Китая ситуацию никак не комментируют.

Вместе с тем в США больше всего отмен зафиксировано в компаниях United и JetBlue. Наибольший ущерб от этого понес Международный аэропорт Сиэтла.

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