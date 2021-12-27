Авиалинии США сообщают о массовом дефиците персонала, поскольку множество людей из экипажа получают положительные тесты на COVID-19 или уже находятся на самоизоляции. Тем временем Гонконг отменяет все авиарейсы по направлению Южной Кореи на две недели после стремительно растущего количества зафиксированных случаев заражений среди путешественников .

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Массовая отмена авиарейсов

В общей сложности авиакомпании отменили более 8 тысяч рейсов с начала рождественских праздников 24 декабря. Хотя количество невыполненных перелетов является небольшим процентом от общего числа, оно выше, чем обычно . Кроме того, все это происходит на фоне новогодних праздников, когда множество людей путешествуют, чтобы провести время с семьей и друзьями.

Обратите внимание! Кроме авиаперелетов, власти США запретили десяткам круизных лайнеров совершать перевозки пассажиров в Карибском бассейне. Зарегистрированные случаи COVID-19 резко растут, в частности из-за распространения штамма Омикрон.

По данным FlightAware, большинство авиарейсов, отмененных 27 декабря, принадлежат китайским компаниям . В частности, China Eastern отменила в этот день 420 рейсов, а Air China – более 190. Больше всего потерь понесли аэропорты Пекина и Шанхая – в общей сложности было отменено почти 300 авиаперелетов . Власти Китая ситуацию никак не комментируют.

Вместе с тем в США больше всего отмен зафиксировано в компаниях United и JetBlue. Наибольший ущерб от этого понес Международный аэропорт Сиэтла.