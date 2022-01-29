Не только Европа и США: украинская IT-компания переходит на 4-дневную рабочую неделю

Украинская IT-компания mcpk. попытается перейти на 4-дневную рабочую неделю. Сейчас 13 специалистов уже работают именно в таком режиме, а вскоре практика распространится и на другие проекты.

Компания решилась на такой шаг, чтобы усилить свою конкурентоспособность на перегретом рынке. В mpck. считают, что в современном мире предлагать хорошую зарплату, офис в центре города, возможность работать удаленно и стандартный набор "плюшек" – недостаточно для того, чтобы бороться за специалистов.

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Зачем компания переходит на 4-дневную рабочую неделю

Введение сокращенной рабочей недели должно способствовать привлечению большего количества специалистов. При этом в компании ожидают, что переход на 4-дневную рабочую неделю поможет специалистам не выгорать на работе и иметь лучшую производительность труда в течение рабочих будней.

Нововведение уже показало, что помогает с удержанием членов команды и в улучшении эффективности рекрутинга.

Один из наших клиентов сам выступил с инициативой перевода его команды на 4Д (4-дневную рабочую неделю – ред. 24 канал). Так что у нас была возможность почувствовать вживую все преимущества 4Д – команде это нравится, клиент доволен результатами труда, а найм новых членов проходит более качественно,

– подчеркнули в mcpk.

Как это повлияло на эффективность работы

. mcpk. – украинская IT-компания с офисом в Киеве. Сотрудничает преимущественно с клиентами из немецкоязычных стран. Штат компании насчитывает 81 специалиста.

Как уверяют в компании, рабочие процессы 4-дневная неделя не слишком изменила, однако существует условие, что все разработчики из одной команды не могут брать дополнительный выходной в один и тот же день – приходится чередоваться.

В целом, на работу сотрудников новый формат при этом повлиял положительно. Они, по оценкам компании, стали более мотивированными, сконцентрированными и организованными, поскольку имеют больше выходных и могут отдохнуть, заняться саморазвитием или домашними делами.

Добавим, что по данным компании, работа над проектами выполняется без задержек, разработчики вовремя закрывают все задачи и успевают завершить необходимый объем при 4-дневной рабочей неделе.

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