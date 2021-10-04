Не создала ни одной игры, но зарабатывает на них больше всех: доходы Apple от чужих разработок

В 2019 году Apple заработала на видеоиграх больше, чем Microsoft, Nintendo и Sony вместе взятые. Компания получает доход от чужих разработок дважды – сначала взимает комиссию от создателей за размещение в App Store, а затем от геймеров, которые эти игры скачивают.

Несмотря на то, что Apple самостоятельно не занимается разработкой игр, она получает около 5% своего общего дохода именно из этой отрасли. Однако вскоре компания может потерять монополию на рынке по ряду причин.

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Как и сколько Apple зарабатывает на чужих видеоиграх

Согласно данным Sensor Tower, в 2020 году пользователи со всего мира потратили около 45 миллиардов долларов на игры из App Store. Самыми прибыльными рынками стали Китай – 31% и США – 26% общей выручки.

Прибыль Apple от видеоигр в 2020 году составила 13,5 миллиарда долларов, или 5% от общего оборота компании в размере 275 миллиардов долларов.

Сколько денег получила Apple от AppStore | Инфографика Sensor Tower

Интересно, что около 88% общей прибыли от отрасли обеспечивают всего 6% пользователей App Store. В среднем они тратят более 750 долларов ежегодно на видеоигры, скачанные из онлайн-магазина.

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Apple может вскоре потерять монополию

Согласно прогнозам консалтинговой компании Activate Inc., рынок видеоигр до 2024 года составит 198 миллиардов долларов. Это вдвое выше показатель, чем в 2016 году. Наибольшая доля доходов отрасли – 103 миллиарда долларов, по мнению экспертов, поступит от мобильных игр.

Однако Apple может не получить больших прибылей от реализации подобных прогнозов, ведь сейчас перед монополией компании на рынке видеоигр появились сразу две угрозы – попытка американских и европейских регуляторов снизить комиссии Apple за платежи внутри игр и новый закон в Китае, который ограничивает время, в течение которого дети могут играть в онлайн-игры.

Для Apple такой закон крайне невыгоден, ведь 3 из 5 самых популярных игр в App Store имеют больше всего пользователей в Китае. В частности, Honor of Kings от Tencent, согласно оценке Sensor Tower, принесла Apple в 2020 году около 2,5 миллиарда долларов.