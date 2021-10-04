Несмотря на то, что Apple самостоятельно не занимается разработкой игр , она получает около 5% своего общего дохода именно из этой отрасли. Однако вскоре компания может потерять монополию на рынке по ряду причин.

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Как и сколько Apple зарабатывает на чужих видеоиграх

Согласно данным Sensor Tower, в 2020 году пользователи со всего мира потратили около 45 миллиардов долларов на игры из App Store. Самыми прибыльными рынками стали Китай – 31% и США – 26% общей выручки.

Прибыль Apple от видеоигр в 2020 году составила 13,5 миллиарда долларов , или 5% от общего оборота компании в размере 275 миллиардов долларов .

Сколько денег получила Apple от AppStore | Инфографика Sensor Tower

Интересно, что около 88% общей прибыли от отрасли обеспечивают всего 6% пользователей App Store . В среднем они тратят более 750 долларов ежегодно на видеоигры, скачанные из онлайн-магазина.

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Apple может вскоре потерять монополию

Согласно прогнозам консалтинговой компании Activate Inc., рынок видеоигр до 2024 года составит 198 миллиардов долларов . Это вдвое выше показатель, чем в 2016 году. Наибольшая доля доходов отрасли – 103 миллиарда долларов , по мнению экспертов, поступит от мобильных игр.

Однако Apple может не получить больших прибылей от реализации подобных прогнозов, ведь сейчас перед монополией компании на рынке видеоигр появились сразу две угрозы – попытка американских и европейских регуляторов снизить комиссии Apple за платежи внутри игр и новый закон в Китае , который ограничивает время, в течение которого дети могут играть в онлайн-игры.