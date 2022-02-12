Не прошло и недели: заявки на резидентство Дія City подали более 50 компаний – кто они

Со дня запуска специального налогового режима Дія City не прошло и недели. За это время Минцифры получило заявки на резидентство от 52 компаний.

В частности, о намерении стать резидентами Дія City в первый день запуска заявили британский финтех стартап Revolut, одна из крупнейших IT-компаний Украины SoftServe и американский поставщик цифровых технологий UST. Недавно министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что заявку также подал украинский разработчик охранных систем Ajax Systems.

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Какие компании подали заявки на резидентство

Из 52 компаний, уже подавших заявки на резидентство Дія City, Минцифры обнародовало названия нескольких крупных игроков IT-рынка. Бизнес 24 рассказывает о претендентах на спецрежим налогообложения подробнее.

Reface

Reface – украинская IT-компания, разрабатывающая приложение для замены лица в видео и GIF-файлах. Разработка основана на технологии GAN (Generative adversarial network). Основатели стартапа – Роман Могильный, Олесь Петрив, Ярослав Бойко, Денис Дмитренко, Кирилл Сигида, Дмитрий Швец и Иван Алцыбеев.

Запущенное в январе 2020 года, украинское приложение заняло первое место в топе американского AppStore, опередив по количеству загрузок TikTok, Netflix и Amazon.

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Revolut

Revolut – британская финтех компания, основанная в 2015 году Владом Яценко и Николаем Сторонским. Штаб-квартира находится в Лондоне. Компания предлагает услуги необанка, в том числе открытие счетов, выпуск дебетовых карт, биржевую торговлю, обмен криптовалютами и тому подобное. В июле 2021 года Revolut достигла рыночной капитализации в 33 миллиарда долларов.

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Roosh

Киевская технологическая компания, занимающаяся инвестициями в проекты искусственного интеллекта и машинного обучения по всему миру. Имеет свой венчурный фонд под названием Roosh Ventures. Занимается такими проектами, как Pawa, Zibra AI, AI House и Reface. Основатель компании – Сергей Токарев.

UST

UST – американский поставщик цифровых технологий со штаб-квартирой в Алисо-Вьехо, Калифорния (США). Компания основана еще в 1999 году Дж. А. Меноном и Стивеном Россом. Насчитывает около 25 тысяч сотрудников по всему миру. Предоставляет услуги цифровой трансформации, кибербезопасности, аналитики данных и тому подобное.

NIX Solutions

Группа компаний родом из Харькова, занимающаяся разработкой программного обеспечения, IT-консалтингом, менеджментом и поддержкой. Основанная в 1994 году, считается пионером украинского рынка IT. В настоящее время насчитывает более 2 тысяч сотрудников по всему миру. Основатель – Виктор Шальнев.

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EPAM Ukraine

EPAM Ukraine – украинское представительство EPAM Systems, производителя программного обеспечения и специалиста по консалтингу со штаб-квартирой в Ньютауне, Пенсильвания (США). Офисы компании находятся в 25 странах мира. Первый офис в Украине запущен в 2005 году, а сейчас компания представлена ​​в 11 городах нашей страны. Основатели – Аркадий Добкин и Леонид Лознер.

Sigma Software Group

Шведско-украинская компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения и IT-консалтингом. Иммет региональные офисы в семи странах на трех континентах: в Польше, США, Австрии, Великобритании, Австралии, Канаде и Украине. Основана в 2002 году Валерием Красовским, Владимиром Беком, Дмитрием Вартаняном и Владимиром Чирвой.

MacPaw

Компания из разработки программного обеспечения с главным офисом в Киеве. Основана в 2008 году Александром Косованом. Создала такие популярные продукты, как CleanMyMac X, Setapp, Gemini 2, The Unarchiver и другие.

Ajax Systems

Международная технологическая компания, занимающаяся разработкой беспроводных и проводных систем безопасности. Имеет собственное производство полного цикла, главный офис и производственные мощности расположены в Киеве. Основана в 2011 году Александром Конотопским.

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SoftServe

Украинская IT-компания, что создает программное обеспечение и предлагает консультационные услуги. Главные офисы расположены во Львове и Остине, Техас (США). Является одной из крупнейших аутсорсинговых IT-компаний Украины и насчитывает более 12 тысяч сотрудников. Основана в 1993 году Тарасом Кицмеем, Ярославом Любинцем, Игорем Мендзибровским и Юрием Василиком.