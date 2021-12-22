Не платила налоги: блогершу оштрафовали на 210 миллионов долларов

Одну из самых популярных блогеров Китая Хуан Вэй оштрафовали на 210 миллионов долларов. Власти Гуанчжоу обвиняют девушку в уклонении от уплаты налогов в течение 2019 – 2020 годов.

На блогершу, известную как Вия, подписаны почти 90 миллионов человек. На китайских платформах Taobao Live и Weibo девушка уже несколько лет делает живые трансляции, где рекламирует разнообразные товары – от вермишели быстрого приготовления до одежды известных брендов.

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Штрафные санкции

Государственная налоговая администрация Китая хочет взыскать с блогерши штраф в размере 1 миллиарда 341 миллиона юаней (около 210 миллионов долларов). Отмечается, что Хуан Вэй скрывала свои доходы в течение 2 лет и недоплатила налоговой 703 миллиона юаней (равноценно 110 миллионам долларов) из прибыли, полученной за блогерскую деятельность.

Я признаю себя виновной и полностью принимаю наказание,

– написала блогерша на своей странице в Weibo.

К слову, впоследствии все аккаунты блогерши на платформах Taobao, Weibo и Douyin заблокировали. Компании, ранее сотрудничавшие с Вией, начали массово удалять упоминания о ней на своих маркетинговых площадках.

Добавим, что ранее журнал Time включил китайскую блогершу в список "100 влиятельных людей".