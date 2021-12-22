На блогершу, известную как Вия, подписаны почти 90 миллионов человек. На китайских платформах Taobao Live и Weibo девушка уже несколько лет делает живые трансляции, где рекламирует разнообразные товары – от вермишели быстрого приготовления до одежды известных брендов.
Обратите внимание Знать, а не догадываться: как Big Data сокращает путь к клиенту
Штрафные санкции
Государственная налоговая администрация Китая хочет взыскать с блогерши штраф в размере 1 миллиарда 341 миллиона юаней (около 210 миллионов долларов). Отмечается, что Хуан Вэй скрывала свои доходы в течение 2 лет и недоплатила налоговой 703 миллиона юаней (равноценно 110 миллионам долларов) из прибыли, полученной за блогерскую деятельность.
Я признаю себя виновной и полностью принимаю наказание,
– написала блогерша на своей странице в Weibo.
К слову, впоследствии все аккаунты блогерши на платформах Taobao, Weibo и Douyin заблокировали. Компании, ранее сотрудничавшие с Вией, начали массово удалять упоминания о ней на своих маркетинговых площадках.
Добавим, что ранее журнал Time включил китайскую блогершу в список "100 влиятельных людей".