Не оправдала ожиданий: акции Meta стремительно упали в цене после публикации годовых показателей
Источник:CNBC
Акции Meta на постмаркете упали более чем на 20%, после того как компания обнародовала неутешительные результаты четвертого квартала 2021 года. Показатели не оправдали ожиданий аналитиков.
Согласно отчету за 4 квартал, чистая прибыль Meta упала на 8% – до 10,28 миллиарда долларов. По данным Refinitiv, прибыль на акцию упала на 5% и составила 3,67 доллара против прогнозируемых 3,84 доллара. Выручка компании при этом превзошла прогнозы, составив 33,67 миллиарда долларов против ожидаемых 33,4 миллиарда.
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Причины неудачи
В Meta заявили, что неутешительные результаты вызвал ряд факторов, в частности:
- изменения в условиях конфиденциальности в IOS от Apple;
- макроэкономические проблемы;
- инфляция;
- проблемы с цепочкой поставок, что негативно повлияли на бюджеты рекламодателей.
Вместе с тем, по данным StreetAccount, Meta не полностью оправдала прогнозы по количеству пользователей ее платформ:
- ежедневные активные пользователи – 1,93 миллиарда против 1,95 миллиарда, ожидаемых аналитиками;
- ежемесячные активные пользователи – 2,91 миллиарда против прогнозируемых 2,95 миллиарда;
- средний доход на пользователя – 11,57 доллара против 11,38 доллара, ожидаемых аналитиками.
Кроме неутешительных результатов за последний квартал прошлого года, Meta снизила собственные прогнозы на первый квартал 2022 года. Так, выручка за январь – март составит от 27 до 29 миллиардов долларов, когда аналитики ожидали, что сумма будет больше 30 миллиардов долларов.
К слову, по результатам 4 квартала, Meta отстает по сравнению с другими ведущими техгигантами. В частности, показатели дохода и выручки компаний Microsoft, Alphabet и Apple за этот период значительно превысили прогнозы аналитиков.