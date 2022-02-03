Согласно отчету за 4 квартал, чистая прибыль Meta упала на 8% – до 10,28 миллиарда долларов. По данным Refinitiv, прибыль на акцию упала на 5% и составила 3,67 доллара против прогнозируемых 3,84 доллара. Выручка компании при этом превзошла прогнозы, составив 33,67 миллиарда долларов против ожидаемых 33,4 миллиарда.

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Причины неудачи

В Meta заявили, что неутешительные результаты вызвал ряд факторов , в частности:

изменения в условиях конфиденциальности в IOS от Apple;

макроэкономические проблемы;

инфляция;

проблемы с цепочкой поставок, что негативно повлияли на бюджеты рекламодателей.

Вместе с тем, по данным StreetAccount, Meta не полностью оправдала прогнозы по количеству пользователей ее платформ:

ежедневные активные пользователи – 1,93 миллиарда против 1,95 миллиарда, ожидаемых аналитиками;

ежемесячные активные пользователи – 2,91 миллиарда против прогнозируемых 2,95 миллиарда;

средний доход на пользователя – 11,57 доллара против 11,38 доллара, ожидаемых аналитиками.

Кроме неутешительных результатов за последний квартал прошлого года, Meta снизила собственные прогнозы на первый квартал 2022 года. Так, выручка за январь – март составит от 27 до 29 миллиардов долларов, когда аналитики ожидали, что сумма будет больше 30 миллиардов долларов.