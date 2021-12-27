Об этом заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в эфире местного радио "Західний полюс". По его словам, ранее в городе планировали открыть французский гипермаркет Auchan SA – "Ашан Украина" , однако из-за карантина эта идея пока приостановилась.

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Первый супермаркет Lidl может появиться в Ивано-Франковске

Конкретных дат открытия магазина Lidl в Ивано-Франковске мэр не назвал. Впрочем, эксперты считают, что для запуска торговой сети в Украине компании необходимо еще не менее одного года .

Знаем о том, что хочет открываться Lidl. То есть сначала он должен открыться в Ивано-Франковске. Также KFC хочет открыть здесь свою сеть,

– сообщил Марцинкив.

Хотя слухам о появлении сети в нашей стране уже более 2 месяцев, Марцинкив – первый, кто открыто заявил о переговорах. Пока официального подтверждения от компании нет. Это, вероятно, связано с корпоративной политикой сети – она обычно не афиширует свои планы.

Что известно о сети супермаркетов Lidl Немецкая компания, международная сеть дешевых супермаркетов. Насчитывает более 12 тысяч магазинов в 33 странах мира. Является передовым дискаунтером в странах Европейского Союза.